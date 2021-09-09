Ураганный ветер с грозами подходит к Новосибирской области

В четверг, 9 сентября, в регионе прогнозируются неблагоприятные погодные условия. Поэтому всем жителям было разослано экстренное предупреждение.
- По данным ГМЦ 9 сентября по Новосибирской области днём ожидаются местами порывы ветра до 20 м/с. Единый телефон экстренных служб — 112, — говорится в сообщении от системы оповещения РСЧС.
Отметим, ветер в 20 м/с оценивается как штормовой по шкале Бофорта. Природное явление такой силы может наносить небольшие повреждения инфраструктуры и разрушать крыши зданий. Также, как сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр, на территории области ожидаются дожди и грозы.
В регионе воздух прогреется до +11 - +16 градусов. А вот в областном центре будет чуть холоднее — столбики термометров поднимутся максимум до +14 градусов. На протяжении всего дня установится переменная облачность.
Напоминаем, выходя из дома лучше взять с собой зонт и одеться теплее.