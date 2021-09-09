Ураганный ветер с грозами подходит к Новосибирской области
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Ураганный ветер с грозами подходит к Новосибирской области

11:37:499/9/2021Фото: Pixabay
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Жителей области ждет осеннее похолодание.

Рекомендуем одеваться теплее

В четверг, 9 сентября, в регионе прогнозируются неблагоприятные погодные условия. Поэтому всем жителям было разослано экстренное предупреждение.

- По данным ГМЦ 9 сентября по Новосибирской области днём ожидаются местами порывы ветра до 20 м/с. Единый телефон экстренных служб — 112, — говорится в сообщении от системы оповещения РСЧС.

Отметим, ветер в 20 м/с оценивается как штормовой по шкале Бофорта. Природное явление такой силы может наносить небольшие повреждения инфраструктуры и разрушать крыши зданий. Также, как сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр, на территории области ожидаются дожди и грозы.

В регионе воздух прогреется до +11 - +16 градусов. А вот в областном центре будет чуть холоднее — столбики термометров поднимутся максимум до +14 градусов. На протяжении всего дня установится переменная облачность.
Напоминаем, выходя из дома лучше взять с собой зонт и одеться теплее.

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