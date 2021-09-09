Как погиб в Норильске глава МЧС Евгений Зиничев: Все подробности трагедии
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Как погиб в Норильске глава МЧС Евгений Зиничев: Все подробности трагедии

11:43:159/9/2021,Дарья КостинаФото: mchs.gov.ru
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Коллеги отзываются о Евгении Николаевиче как о преданном своему делу человеке, профессионале и настоящем офицере. Соболезнования родным и близким погибших выразили и спасатели Бердска.

Глава МЧС погиб по дороге в больницу
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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Тело погибшего главы МЧС спецрейсом доставят в Москву: Трагедия произошла на озере ЛамаПутин выразил соболезнования в связи с трагической гибелью главы МЧС ЗиничеваЕщё 985 новости

8 сентября в Норильске на озере Лама, спасая телеоператора, трагически погиб 55-летний глава МЧС России Евгений Зиничев. Как ранее сообщал «Курьер. Среда. Бердск» во время съемок фильма для МЧС в Норильске оператор Александр Мельник сорвался с выступа. Зиничев сразу же бросился за ним и ударился головой о камень. Глава МЧС получил травмы, от которых умер по дороге в больницу. Мельника тоже не удалось спасти.

Эти учения должны были остаться в истории по иному поводу: впервые за все время существования ведомства, спасатели тренировались в арктических условиях, при экстремально низких температурах. Мероприятие собрало 50 делегатов из 20 стран, в том числе Финляндии, Дании, США, Канады и Норвегии, представители Международной организации гражданской обороны и Всемирного фонда дикой природы.

Чуть позже появились и последние кадры с учений в Норильске: глава МСЧ в рамках рабочей поездки в Красноярский край инспектирует ход строительства здания нового пожарного депо в Норильске. Подобные учения должны были пройти и в других регионах, но генерала, глав ведомства, спасателя с большой буквы — Евгения Николаевича на них уже не будет.

На должность главы МЧС Зиничев был назначен три года назад — в 2018 году. За это время генерал провёл реформу, в каждой части стало появляться необходимое новое оборудование.

Новость о гибели Евгения Николаевича повергла в шок всю страну: первые лица страны, коллеги, главы регионов и многие другие, выразили соболезнования родным и близким. Соболезнования в связи с гибелью Евгения Зиничева выразили президент России Владимир Путин, министр обороны России Сергей Шойгу и министр иностранных дел Сергей Лавров. Глава государства назвал смерть министра "невосполнимой личной утратой".

Коллеги отзываются о Евгении Николаевиче как о преданном своему делу человеке, профессионале и настоящем офицере. Соболезнования родным и близким погибших выразили и спасатели Бердска.

— На самом деле все скорбят. Очень трудно поверить в действительность утраты. Евгений Николаевич был очень грамотным руководителем и многое сделал за период службы в МЧС. Мы ему благодарны. Приносим свои соболезнования родным и близким погибших. Оценивать поступок невозможно: никто из нас там не был, — рассказал начальник ОНД Бердска Николай Степоненков 8 сентября.

Напомним, временно исполняющим обязанности министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий стал первый заместитель главы МЧС генерал-полковник внутренней службы Александр Чуприян.

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