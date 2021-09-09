Как долго держится и у кого какой иммунитет проявляется после вакцинации и коронавируса: что говорят исследования
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Как долго держится и у кого какой иммунитет проявляется после вакцинации и коронавируса: что говорят исследования

11:55:129/9/2021,Мария РодченковаФото: pexels.com
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Если в стране эпидемиологическая ситуация в пределах нормы, то прививку можно делать раз в год.

Иммунитет, сформировавшийся естественным путем после болезни, намного сильнее того, что человек получает после вакцинации от коронавируса
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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После перенесенного коронавируса и вакцинации против него у человека в организме формируются антитела, которые в дальнейшем могут защитить его от возбудителя ковида. О том, насколько сильный иммунитет появляется в обоих случаях - в нашем материале.

Согласно недавнему научному исследованию, которое провели израильские ученые, иммунитет, сформировавшийся естественным путем после болезни, намного сильнее того, что человек получает после вакцинации от коронавируса. Как отмечается, у выздоровевших вероятность снова заболеть приблизительно в 13 раз меньше, чем у тех, кто привился вакциной Pfizer. Кроме этого, исследование иммунологов из США показывает, что у переболевших может развиваться настолько сильный иммунитет, что он способен защищать организм не пол года, а целое десятилетие. До этого исследования показывали, что натуральный иммунитет может быть у человека максимум два года. Как отмечается в научной работе, уровень антител у переболевших постепенно снижался, но в одной точке выходил на плато и оставался в нем, то есть сохранял степень защиты организма намного дольше, чем думали ученые.

Как отмечал министр здравоохранения России Михаил Мурашко, если в стране эпидемиологическая ситуация в пределах нормы, то прививку можно делать раз в год. Когда же эпидемия коронавируса оставляет желать лучшего, то вакцинироваться следует каждые полгода. Если же человек перенес коронавирус, но потом все же привился, то вакцина усилит его естественный иммунитет, и человек будет более защищён. Отчасти поэтому переболевшем все-таки рекомендуется пройти иммунизацию, даже если у них уже есть антитела. Как правило, прививку делают “Спутником Лайт”, потому что он однокомпонентный и предназначен как раз для тех, у кого уже есть иммунитет.

Оценить, какой у человека разовьется иммунитет, практически невозможно, потому что многое зависит от состояния здоровья самого человека. У кого-то после вакцинации формируется сильнейший иммунитет, у кого-то он слабее. На это могут влиять множество факторов. Например, прием некоторых лекарственных препаратов, сопутствующие заболевания, ослабленный иммунитет и так далее. Проверить количество антител можно только сдав соответсвующий анализ. Делать это лучше через два-три месяца после болезни или иммунизации. В любом случае после болезни или прививки антитела должны быть. Случаи, когда их нет вообще, единичны.

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