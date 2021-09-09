Рос в криминальной семье: как жил 41-летний Виктор Пестерников, убийца девочек в Киселевске
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Рос в криминальной семье: как жил 41-летний Виктор Пестерников, убийца девочек в Киселевске

12:21:169/9/2021Фото: Pixabay
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Стало известно о новых подробностях жизни педофила из Кемеровской области.

История жизни педофила

По рассказам местных жителей, мужчина воспитывался в криминальной семье, его мать была судима и отбывала срок за мошенничество. В 2009 году Пестерникова задержали за изнасилование мальчика и это при том, что тогда у него была жена и двое детей. За преступление Виктор был отправлен в колонию строгого режима на 10 лет. Жена не выдержала позора, развелась с ним, сменила фамилию и вместе с детьми уехала из области.

Затем в 2019 году, после выхода на свободу, Пестерников перебрался в Мыски. Он устроился на работу и познакомился с женщиной из Новокузнецка. У неё была 8-летняя дочь, о прошлом Виктора они ничего не знали. Но в скором времени правда вскрылась, и женщина так же от него ушла.

Отметим, что Пестерников был прописан в Мысках и там же отмечался в отделе полиции. Кроме того, ему запретили покидать дом в период с 21:00 до 6:00, посещать массовые мероприятия и заведения, где продают алкоголь, а также покидать пределы Мысковского городского округа. Но каким-то образом он перебрался в Киселевск. В отношении правоохранителей, осуществлявших надзор, уже возбуждено уголовное дело за халатность.

Напомним, ранее «КУРЬЕР.СРЕДА. Бердск» сообщал об убийстве Пестерниковым двух 10-летних девочек. Школьницы пропали 6 сентября, на их поиски были подняты волонтёры, полиция и сотрудники Следственного комитета. Меньше чем за сутки девочек нашли мертвыми. В настоящий момент с мужчиной работают правоохранительные органы.

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