С трагически погибшим главой МЧС Евгением Зиничевым простились в Бердске и Новосибирске 9 сентября

9 сентября в подразделениях МЧС по всей России проходят траурные мероприятия в память о министре по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий — Евгении Зиничеве. 55-летний министр погиб, спасая другого человека.
Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» 9 сентября, начальник ОНД Бердска Николай Степаненков, во всех подразделениях МЧС Новосибирской области утром 9 сентября была «минута молчания», спасители приспустили флаги, на пожарные машины повязали траурные ленты. А фотографии трагически погибшего министра МЧС РФ Евгения Зиничева разместили во всех фойе пожарных частях области.
Напомним, главая МЧС Евгений Зиничев находился в Норильске с рабочим визитом — вместе с губернатором Александром Уссом он проверял ход строительства новой пожарной части. В регионе также были запланированы масштабные учения в Арктической зоне. Также министр лично контролировал выполнение подразделениями учебных задач по ликвидации ЧС.