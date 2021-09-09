С трагически погибшим главой МЧС Евгением Зиничевым простились в Бердске и Новосибирске 9 сентября
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
09.09
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

С трагически погибшим главой МЧС Евгением Зиничевым простились в Бердске и Новосибирске 9 сентября

4:47:309/9/2021,Дарья КостинаФото: Курьер. Среда. Бердск
0

Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск» 9 сентября, во всех подразделениях МЧС Новосибирской области утром 9 сентября была «минута молчания», спасители приспустили флаги.

лесной пожар пожарная машина
Пожарные Бердска почтили память Зиничева минутой молчания
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
Изнасилованных и убитых 10-летних школьниц хоронят в Киселевске. Место и время прощания

Изнасилованных и убитых 10-летних школьниц хоронят в Киселевске. Место и время прощанияКак погиб в Норильске глава МЧС Евгений Зиничев: Все подробности трагедииЕщё 987 новости

9 сентября в подразделениях МЧС по всей России проходят траурные мероприятия в память о министре по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий — Евгении Зиничеве. 55-летний министр погиб, спасая другого человека.

Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» 9 сентября, начальник ОНД Бердска Николай Степаненков, во всех подразделениях МЧС Новосибирской области утром 9 сентября была «минута молчания», спасители приспустили флаги, на пожарные машины повязали траурные ленты. А фотографии трагически погибшего министра МЧС РФ Евгения Зиничева разместили во всех фойе пожарных частях области.

Напомним, главая МЧС Евгений Зиничев находился в Норильске с рабочим визитом — вместе с губернатором Александром Уссом он проверял ход строительства новой пожарной части. В регионе также были запланированы масштабные учения в Арктической зоне. Также министр лично контролировал выполнение подразделениями учебных задач по ликвидации ЧС.

Состояние Ефремова после кошмара, который он пережил в августе
Реакция дочери Норкина на свадьбу отца
Байден хотел сбежать от Зеленского: не поверите, куда
Об отказе Байдена Зеленскому узнал весь мир
«Нужно жить в страхе»: эксперт четко сказал, когда COVID отступит
Боли в области шеи: как от них избавиться дома
Норкин женился: вот кем оказалась его избранница
Мгновенный ответ РФ на идею Зеленского о переименовании страны
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Стало известно, что делают колонии с соперником Лукашенко
Ей было всего 24: за что в Подмосковье убили Анастасию Огрызкову
Потеря для РФ: Елена Стефанович умерла прямо в реанимации
Новая жена Прохора Шаляпина впала в кому
Оправданного депутата РФ вновь отдадут под суд за убийства
Норкин сравнил цены в Крыму и Москве и изумился
Адвокат по делу Ефремова внезапно умер: как это произошло
Свадьба за 15 миллионов: что известно о новой жене Шаляпина
МЧСумер министрПогиб ЗиничевГлавное управление МЧС по Новосибирской областиЕвгений Зиничев
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

А вы видели пожарные машины с траурными лентами?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Коронавирус пошел в рост: больше 18 тысяч зараженных выявили по стране
4:51:12 9/9/2021
Коронавирус пошел в рост: больше 18 тысяч зараженных выявили по стране
БердскС трагически погибшим главой МЧС Евгением Зиничевым простились в Бердске и Новосибирске 10 сентября
4:47:30 9/9/2021
С трагически погибшим главой МЧС Евгением Зиничевым простились в Бердске и Новосибирске 10 сентября
Изнасилованную и убитую 10-летнюю школьницу похоронили в Киселевске
4:38:29 9/9/2021
Изнасилованную и убитую 10-летнюю школьницу похоронили в Киселевске
Губернатор приехал на затянувшуюся стройку школы и нашел там только пьяного охранника
4:26:28 9/9/2021
Губернатор приехал на затянувшуюся стройку школы и нашел там только пьяного охранника
12 пациентов с коронавирусом скончались в Новосибирской области за минувшие сутки
4:16:13 9/9/2021
12 пациентов с коронавирусом скончались в Новосибирской области за минувшие сутки
Что нельзя делать верующим в праздник Собора преподобных отцов Киево-Печерских 10 сентября?
4:00:50 9/9/2021
Что нельзя делать верующим в праздник Собора преподобных отцов Киево-Печерских 10 сентября?
БердскБез воды останутся жители Бердска 10 сентября. Список адресов
3:50:54 9/9/2021
Без воды останутся жители Бердска 10 сентября. Список адресов
560-километровый ров копают украинские пограничники на границе с Россией
3:40:46 9/9/2021
560-километровый ров копают украинские пограничники на границе с Россией
Губернатор потребовал жёсткой синхронизации работы дорожников и коммунальщиков при ремонте дорог Новосибирска
3:26:14 9/9/2021
Губернатор потребовал жёсткой синхронизации работы дорожников и коммунальщиков при ремонте дорог Новосибирска
Ольга Серябкина скрывает округлившийся живот свободной одеждой. Певица скоро станет мамой?
3:19:22 9/9/2021
Ольга Серябкина скрывает округлившийся живот свободной одеждой. Певица скоро станет мамой?