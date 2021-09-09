Запрет свалки около кладбища, возврат прямых выборов мэра и набережной обсудят на Народном сходе 9 сентября в Бердске

Уже сегодня, 9 сентября, в 19.00 на площади перед ЦУМом состоится Бердский сход. Как ранее сообщал "Курьер. Среда. Бердск", независимый депутат Совета депутатов Новосибирска, кандидат в депутаты Госдумы Наталья Пинус и независимый депутат Совета депутатов Бердска Елена Белова объявили о Бердском сходе.
На народном сходе обсудят три вопроса:
1. Строительство мусорного полигона на землях Искитимского района, но на границе с Бердском.
2. Перезонирование рекреационных зон под жилое строительство. Возврат набережной на ул. Попова жителям Бердска.
3. Возврат прямых выборов мэра Бердска.
Отмечается, что каждый присутствующий сможет высказаться. В завершении схода будет принята резолюция.
Напомним, формат встречи сход - он проходит в рамках разрешенного российским законодательством формата – встречи кандидата с избирателями.
Количество присутствующих не ограничиваются. Важный момент: кто планировал выступить на сходе, нужно было связаться с организаторами.