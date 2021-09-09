Игроки сборных Польши и Англии устроили драку после свистка на перерыв

Разгоряченные игроки сборной Англии по футболу устроили драку со своими польскими коллегами после свистка на перерыв в матче квалификации на чемпионат мира 2022 года. Главными зачинщиками небольшой потасовки стали Камил Глик и Гарри Магуайр.
Первая половина матча была очень напряженной, ни одна из команд не сумела отличиться. Поскольку хозяева поля часто вступали в жёсткие физические контакты против соперников, напряжение усилилось после того, как прозвучал свисток на перерыв.
Отметим, так как почти все игроки обеих команд участвовали в потасовке, Глик и Магуайр были удалены и заблокированы главным арбитром встречи Даниэлем Зибертом. После произошедшего команды удалились в подтрибунные помещения.