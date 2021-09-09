Игроки сборных Польши и Англии устроили драку после свистка на перерыв
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Игроки сборных Польши и Англии устроили драку после свистка на перерыв

12:49:339/9/2021Фото: Pixabay
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Основными действующими лицами небольшой потасовки стали Камил Глик и Гарри Магуайр.

Конфликт закончился блокировкой двух игроков

Разгоряченные игроки сборной Англии по футболу устроили драку со своими польскими коллегами после свистка на перерыв в матче квалификации на чемпионат мира 2022 года. Главными зачинщиками небольшой потасовки стали Камил Глик и Гарри Магуайр.

Первая половина матча была очень напряженной, ни одна из команд не сумела отличиться. Поскольку хозяева поля часто вступали в жёсткие физические контакты против соперников, напряжение усилилось после того, как прозвучал свисток на перерыв.

Отметим, так как почти все игроки обеих команд участвовали в потасовке, Глик и Магуайр были удалены и заблокированы главным арбитром встречи Даниэлем Зибертом. После произошедшего команды удалились в подтрибунные помещения.

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