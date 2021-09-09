Собянин категорически отказывается от объединения Москвы с областью

Мэр столицы Сергей Собянин утверждает, что объединение Подмосковья и Москвы в один регион усложнит управление, поэтому это преждевременное предложение. У обоих регионов достаточно много своих «проблем и задач», которые решить один управленец не сможет.
- Система государственного управления в Москве и Подмосковье, в муниципальных образованиях Подмосковья - очень сложная, - подчеркнул градоначальник.
По мнению Собянина, это станет попыткой "объять необъятное". По его словам, в настоящий момент "этого не следует делать", отметил он интервью "Комсомольской правде".