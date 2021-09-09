Собянин категорически отказывается от объединения Москвы с областью
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Собянин категорически отказывается от объединения Москвы с областью

1:07:439/9/2021Фото: Pixabay
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Управлять таким субъектов будет почти невозможно.

Москва и московская область не смогут быть одним целым

Мэр столицы Сергей Собянин утверждает, что объединение Подмосковья и Москвы в один регион усложнит управление, поэтому это преждевременное предложение. У обоих регионов достаточно много своих «проблем и задач», которые решить один управленец не сможет.

- Система государственного управления в Москве и Подмосковье, в муниципальных образованиях Подмосковья - очень сложная, - подчеркнул градоначальник.

По мнению Собянина, это станет попыткой "объять необъятное". По его словам, в настоящий момент "этого не следует делать", отметил он интервью "Комсомольской правде".

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