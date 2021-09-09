Прощание с главой МЧС Евгением Зиничевым пройдет в Москве 10 сентября. Время и место
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Прощание с главой МЧС Евгением Зиничевым пройдет в Москве 10 сентября. Время и место

1:16:089/9/2021Фото: МЧС России
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Похоронят министра в тот же день в Санкт-Петербурге.

Прощание с Зиничевым пройдет 10 сентября

Завтра пройдет прощание с погибшим главой МЧС России Евгением Зиничевым. Оно запланировано в здании МЧС на улице Ватутина, сообщает ТАСС.

Отметим, со вчерашнего вечера к зданию МЧС в Москве, как и к подразделениям министерства в регионах, люди несут цветы.

Напомним, глава МЧС погиб 8 сентября на учениях в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника, прибывшего туда для выбора места съемок своего нового документального фильма, посвященного развитию Арктики и Северного морского пути. Зиничеву было 55 лет.

Он родился в Ленинграде 18 августа 1966 года. С 1987 года служил в органах государственной безопасности, с 1991 года занимал различные должности в органах госохраны, в том числе в службе безопасности президента. В конце июля 2016 года был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Калининградской области, с октября 2016 по май 2018 года был заместителем директора ФСБ России. С 18 мая 2018 года Зиничев занимал пост главы МЧС России.

Напомним, ранее «КУРЬЕР.СРЕДА. Бердск» рассказал о нескольких версиях гибели Зиничева и Мельника.

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