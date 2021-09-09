"Там летают ошметки мяса": Почему компания Tencent выделила один час в неделю на компьютерные игры детям - мнение психолога
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"Там летают ошметки мяса": Почему компания Tencent выделила один час в неделю на компьютерные игры детям - мнение психолога

1:21:289/9/2021,Валерий МалушкоФото: pixabay.com
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О зависимости и вреде видеоигр сказано многое как за рубежом, так и в России.

Теперь несовершеннолетние жители Китая смогут играть не больше 1 часа по пятницам

Китайская компания Tencent, являющаяся самым крупным издателем видеоигр в мире, еще в начале августа заявила, что ограничит «игровое» время для детей страны. Данное решение было связано с выходом негативной статьи государственного СМИ КНР—EconomicInformationDaily.Как выразились в статье, игры стали «духовным опиумом».

В конце лета, по информации местного информационного агентства «Синьхуа», запрет все-таки был принят. Теперь несовершеннолетние жители Китая смогут играть не больше 1 часа по пятницам, выходным и праздничным дням. Более того, существует строгий режим времяпровождения за играми — с 20:00 до 21:00 вечера. Ранее, в 2019 году, Китай уже принимал меры по урегулированию детского трафика за играми. На тот момент дети не могли играть с 22:00 вечера до 8:00 утра. А с понедельника по четверг такое ограничение составляло 1,5 часа в сутки.

О зависимости и вреде видеоигр сказано многое как за рубежом, так и в России. Особенно часто эти заявления слышны от государственных служащих, медиа-персон и психолог в те моменты, когда происходит нечто трагичное, как было со случаем с «казанским стрелком». Тогда в Совете Федерации задумались об ужесточении контроля над компьютерными играми. Александр Башкин, представитель Астраханской области, и вовсе сделал следующее заявление:

— В этих играх летают ошметки мяса, летят брызги крови, сплошное насилие — для еще несформировавшейся подростковой психики это может быть крайне опасно.

Однако настолько ли страшны игры, как о них говорят?

Этот вопрос поднимала клинический психолог Мария Щевлягина, поделившаяся своим экспертным мнением с информационным агентством «Татар-информ». По ее словам, как и в целом с точки зрения медицины, видеоигры никак не влияют на здоровье и психику человека. Однако все не так однозначно. Человек может быть излишне увлечен играми. Если влияние игр велико, то вред все-таки имеется. Физические проявления ясны: проблемы со зрением, позвоночником, головными болями. Но что касается психологической составляющей? Здесь все упирается в зависимость и риск уйти от реальности, поскольку, как объясняет психолог, человеческий мозг не воспринимает разницу между настоящим и виртуальным. Игры становятся потребностью, как алкоголь или иные вещества.

При этом стоит понимать, что это проблема не игр, а социальных факторов: отсутствие друзей, родительского внимания, отношений или, напротив, наличие трудностей, от которых хочется отвлечься.

Могут ли игры стать причиной трагедий в Казани, Керчи или в школе «Колумбайн»?

Как заявляет Мария Щевлягина, эти ситуации объяснялись страстью к видеоиграм у несовершеннолетних, однако стоит понимать важное: те люди изначально имели проблемы, намеки на деструктивное поведение и наклонности к насилию. По информации психолога, 86% интернет-зависимостей, включая компьютерные игры, могут только сочетаться с психическими расстройствами, но не вызывать их.

Польза компьютерных игр

Исследователи Оксфордского университета объяснили, чем полезны игры для психического состояния человека:

Видеоигры способны принести искреннее удовольствие, которое может улучшить благополучие игрока.
Человек, поигравший в компьютерные игры, чувствует себя более позитивным.
Кроме того, часто можно услышать, что видеоигры способны развивать в человеке скорость реакции, стратегическое мышление, координацию, внимание и даже память.

Что же все-таки значит данный запрет для России?

Подростки Китая лишились возможности стабильного времяпровождения за компьютерными играми. Казалось бы, где Китай, а где – мы? Но принятие важных решений в одних странах может запросто быть использовано и в других. Как отмечалось выше, строгость к видеоиграм появляется часто: и с поводом, и без повода. Россия, как и другие страны, не застрахована от аналогичного принятия мер по контролю несовершеннолетних.

Однако в чем все-таки проблема? В видеоиграх или все-таки в чем-то другом? Я думаю, что компьютерные игры, как и любой вид деятельности, требуют меры. Если ваш близкий человек проявляет большой интерес к играм – это не повод звонить в колокол и вызывать санитаров. Скорее, ему просто нужно проявить чуть большее внимания, чтобы он с удовольствием жил в обоих мирах.

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