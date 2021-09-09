Платежная система Visa подняла комиссию за оплату покупок картой
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Платежная система Visa подняла комиссию за оплату покупок картой

1:45:009/9/2021Фото: Pixabay
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Изменения вступят в силу 1 февраля 2022 года.

Данное изменение поможет платежному рынку России в кратчайшие сроки стать одним из самых инновационных в мире

Платежная система Visa 1 февраля 2022 года изменит часть межбанковских комиссий при оплате товаров. Об этом сообщает РБК.

Издание отмечает, для супермаркетов комиссия за прием карт вырастет с 1 до 1,3 процента. А крупные магазины мебели, бытовой техники и курьерские службы лишатся льготного тарифа — интерчейндж для них будет варьироваться от 1,5 до 2,3 процента.

Представитель Visa объяснил, изменение существующих программ нацелено на улучшение тарифной политики в соответствие с текущими рыночными реалиями. В компании подчеркнули, что этот инструмент позволил платежному рынку России в кратчайшие сроки стать одним из самых инновационных в мире.

Напомним, ранее российский филиал Visa начал расследование после того, как онлайн-ретейлер Wildberries ввел двухпроцентную комиссию для оплаты иностранными картами, а исключение сделала для держателей карт «Мир», пользователей Системы быстрых платежей (СБП) и платежной системы SberPay. Из-за этого разгорелся конфликт.

3 сентября финансовый директор онлайн-ретейле Wildberries Владимир Бакин рассказал, что целью Visa и Mastercard было напугать банковское сообщество и оказать на них давление, потому что компании переживают за свои доходы.

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