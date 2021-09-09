Изнасилованных и убитых 10-летних школьниц хоронят в Киселевске. Место и время прощания

В Киселевске прощаются с двумя 10-летними девочками Настей и Ульяной, тела которых с признаками насильственной смерти, обнаружили 7 сентября в заброшенном доме. Мачеха Ульяны — Наталья, сообщила в соцсетях о дате и месте прощания с дочерью ее мужа.
-Прощание с Ульяной пройдет 9 сентября с 12:00 до 14:00 в похоронной службе "Гранит" по адресу: улица Транспортная, 41, — написала Наталя.
Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», церемония прощания с Настей Феслер пройдёт в храме Петра и Павла районе Афонино с 13:00 до 15:00.
Напомним, как сообщал 7 сентября «Курьер. Среда» девочки пропали 6 сентября: вышли из школы и больше их никто не видел. Тревогу забили вечером. На следующий день их нашли мертвыми. Подозреваемого в убийстве задержали. Им оказался 41-летний рецидивист Виктор Пестерников. Мужчина сначала отрицал все, сказав, что купил школьницам только семечки, но чуть позже сознался, что заманил девочек сладостями в заброшенный дом, затем изнасиловал и задушил. Известно, что подозреваемый два года назад вышел из тюрьмы, где отсидел 10 лет статье «Насильственные действия сексуального характера». Также известно, что после выхода из тюрьмы Виктор несколько раз нарушал административный надзор.
Ранее в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» мачеха Ульяны рассказывала подробности и поисках пропавших школьниц и ответила на многочисленные обвинения родителей в недосмотре. После трагедии в Киселёвске, многие звёзды и общественники начали писать о введении химической кастрации для педофилов.