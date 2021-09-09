Путин присвоил погибшему главе МЧС Зиничеву звание Героя России посмертно
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Путин присвоил погибшему главе МЧС Зиничеву звание Героя России посмертно

1:54:399/9/2021Фото: МЧС России
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Прощание с Героем России пройдет в Москве 10 сентября.

МЧС скорбит о гибели главы ведомства

Сегодня, 9 сентября, президент России подписал Указ «О присвоении звания Героя Российской Федерации генералу армии Зиничеву Е.Н.»  Звание присвоено за героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга, сообщает пресс-служба Кремля.

Напомним, Евгений Зиничев погиб 8 сентября при попытке спасти российского кинорежиссера Александра Мельника во время учений в Норильске. Главе МЧС было 55 лет. На месте учений работала съемочная группа RT, ставшая свидетелями произошедшего. По словам главного редактора канала Маргариты Симоньян, министр стоял на выступе вместе с оператором. Оператор сорвался первым, Зиничев бросился в воду его спасать, но разбился о выступ. Их экстренно госпитализировали на вертолете, но они скончались, так и не долетев до больницы.

Как ранее сообщал "КУРЬЕР.СРЕДА. Бердск", Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким Министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгения Зиничева в связи с его трагической гибелью.

Президента и главу МЧС связывали многие годы совместной работы, уточнили в Кремле.

Известно, что российский лидер направил телеграмму соболезнований родным и близким Зиничева.

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