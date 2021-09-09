Еще два трупа достали из-под завалов взорвавшегося дома в Ногинске
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Еще два трупа достали из-под завалов взорвавшегося дома в Ногинске

2:26:459/9/2021Фото: Телеграм-канал MASH
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Выяснилось, что погибли девушки 20 и 21 года.

Фото с места происшествия

При разборе завалов в Ногинске нашли тела еще двух девушек: 20-летней Анастасии Ивановой и 21-летней Ксении Казаровой. Отец одной из них вчера целый день просидел на месте аварии, ожидая свою дочь. Количество погибших, таким образом, увеличилось до 7 человек.

Как ранее сообщал «КУРЬЕР.СРЕДА. Бердск», взрыв газа произошел в среду рано утром в девятиэтажном жилом доме. Здание частично разрушено, с первого по третий этаж. От квартир осталась лишь груда обломков, пыли и стекол. Основной причиной взрыва названа бытовая утечка газа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв доложил президенту России Владимиру Путину о мерах по ликвидации последствий взрыва в жилом доме в Ногинске, а также о мерах поддержки, которая будет оказана пострадавшим. По его словам, пострадавшие получат от 100 тыс. до 500 тыс. рублей, а семьи погибших — по 1 млн.

Отметим, было возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 2 ст. 238 УК РФ).

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