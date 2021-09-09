Пьяный изверг запинал на улице 82-летнюю бабушку средь бела дня и отделался условным сроком в Бердске
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Пьяный изверг запинал на улице 82-летнюю бабушку средь бела дня и отделался условным сроком в Бердске

3:03:149/9/2021,Алина БуроваФото: Скриншот с видео
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Решение суда вступило в силу 27 августа. Преступник понес наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев, однако большинству горожан кажется это мало.

Старушка еле поднялась после того, как ее толкнули

Бердский суд вынес приговор обидчику испинавшему 82-летнюю старушку в Бердске.

Напомним, что вопиющий инцидент произошел в марте 2021 года вблизи дома №16 микрорайона Северного Бердска. Мужчина в алкогольном опьянении беспричинно нанес удар ногой пенсионерке, которая прогуливалась вокруг дома со скандинавскими палочками. О медленных прогулках 82-летней Тамары Михайловны знали все жители в округе, ведь женщина поправляется после инсульта. Все к этому относились с пониманием, кроме одного дебошира.

Как стало известно сегодня, 9 сентября, действия Леонида Лукьянова  судом квалифицированы по п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ, как хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением насилия к гражданам.

27 августа 2021 года Лукьянова признали виновным. Преступнику назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев, условно с испытательным сроком в 2 года.

- Лукьянов Л.С. признан виновным в том, что в марте 2021 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте – во дворе дома Бердска Новосибирской области, где, действуя умышленно, грубо нарушая общественный порядок, выражая явное неуважение к обществу и к личности потерпевшей, явно пренебрегая правилами поведения в общественных местах, умышленно нарушая общепризнанные нормы и правила поведения, противопоставляя себя окружающим и демонстрируя пренебрежительное отношение к ним, не имея никаких причин, мотивов и поводов для применения в отношении потерпевшей насилия, никак не объясняя потерпевшей своих действий, внезапно нанес удар правой ногой по телу последней, после чего схватил своей рукой потерпевшую за одежду, резко с силой дернул ее и повалил на землю, а после того, как потерпевшая поднялась, нанес ей еще один удар правой ногой по телу, в результате чего потерпевшая испытала физическую боль,- сообщается на сайте бердского суда.

Отметим, что большинство бердчан о наглости Леонида Лукьянова высказались весьма негативно. Люди надеялись, что преступник получит наказание по всей строгости закона.

Мнения людей

- Хочется посмотреть ему в глаза,- прокомментировал один из жителей города.

- Не смогла смотреть. А вот заступится кто за бабушку? Если настучат ему, то сразу найдутся правозащитники! Всё с ног на голову! - воскликнули анонимно.

- Всё верно. Гражданин неадекватный. Реакция полиции может оградить от него граждан и его самого от возмущённых граждан. Думаю, что его покалечат в недалёком времени. Повезло ему, что никого на месте не было, когда он пальцы над бабулей гнул. Был бы там мужик - капец неадеквату,- отметил Евгений.

"Курьер. Среда. Бердск" будет следить за развитием событий.

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