Гранатомет принесла обвиняемая в Заельцовский суд в Новосибирске. Всех эвакуировали
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Гранатомет принесла обвиняемая в Заельцовский суд в Новосибирске. Всех эвакуировали

2:54:269/9/2021Фото: Pixabay
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Она срывала судебные заседания 47 раз.

Заседание отменялось 47 раз из-за неадекватного поведения девушки

В Новосибирске Заельцовский суд эвакуировали из-за подсудимой — она сказала, что принесла на заседание гранатомёт и гранату. Отметим, что ранее заседание отменялось 47 раз из-за неадекватного поведения обвиняемой. На 48 раз девушка тоже смогла отличиться.

Сегодня утром на входе пристав попросил её открыть сумку. Подсудимая поделилась, что в ней хранит гранатомёт и гранату. Работники решили не проверять, правда ли это, и вызвали полицию — здание суда эвакуировали. В сумке у девушки ничего подобного не было, а вот количество статей обещает прибавиться.

Напомним, Екатерина Латышева трудилась в банке, подрабатывая на персональных данных людей — просила их под видом помощи и оформляла кредиты. Занималась мошенничеством. Полиция завела уголовное дело, его передали в суд — исход был очевиден.

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