Гранатомет принесла обвиняемая в Заельцовский суд в Новосибирске. Всех эвакуировали

В Новосибирске Заельцовский суд эвакуировали из-за подсудимой — она сказала, что принесла на заседание гранатомёт и гранату. Отметим, что ранее заседание отменялось 47 раз из-за неадекватного поведения обвиняемой. На 48 раз девушка тоже смогла отличиться.
Сегодня утром на входе пристав попросил её открыть сумку. Подсудимая поделилась, что в ней хранит гранатомёт и гранату. Работники решили не проверять, правда ли это, и вызвали полицию — здание суда эвакуировали. В сумке у девушки ничего подобного не было, а вот количество статей обещает прибавиться.
Напомним, Екатерина Латышева трудилась в банке, подрабатывая на персональных данных людей — просила их под видом помощи и оформляла кредиты. Занималась мошенничеством. Полиция завела уголовное дело, его передали в суд — исход был очевиден.