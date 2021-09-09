Как насиловал и убивал 10-летних школьниц в гаражах, на видео показал убийца в Кузбассе
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Как насиловал и убивал 10-летних школьниц в гаражах, на видео показал убийца в Кузбассе

3:12:499/9/2021Фото: Кадр из видео Следственного комитета
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Изнасиловал, задушил и забросал трупы матрасами.

Обвиняемый рассказал следователям, как убивал девочек

В Кемеровской области Пестерников дал признательные показания в убийстве двух 10-летних школьниц и поучаствовал в следственном эксперименте, сообщили в следственном комитете.

Как рассказывает ведомство, обвиняемый временно жил в заброшенном доме. Пьяный он подошел к девочкам, они попросили у нег семечек. После он повел их в магазин, где накупил сладостей, а после пригласил к себе. Когда мужчина привел девочек домой, он снова выпил, а затем совершил в их отношении насильственные преступления сексуального характера.

Напомним, днем 6 сентября две 10-летние девочки, возвращаясь домой из школы, заметили на остановке общественного транспорта мужчину с семечками в руках. Они попросили их у него, чтобы покормить голубя. Мужчина предложил купить девочкам сладости и еду для птиц. После чего они отправились к дому убийцы.

Обвиняемый поделился со следователями о том, чтобы потерпевшие никому не рассказали о произошедшем, мужчина задушил девочек, забросал их тела матрасами и ушел на работу.

Мужчину обвинили в изнасиловании (ч. 5 ст. 131), насильственных действиях сексуального характера (ч. 5 ст. 132 УК) и убийстве малолетних с целью скрыть другое преступление (пункты «а, в, к» ч. 2 ст.105). Он признал вину в полном объеме.

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