Губернатор потребовал жёсткой синхронизации работы дорожников и коммунальщиков при ремонте дорог Новосибирска

Губернатор Андрей Травников 9 сентября дал ряд поручений по время выездного совещания на объектах ремонта улично-дорожной сети Новосибирска. Ремонт объектов осуществлялся в рамках нацпроекта БКД в 2018, 2020 и 2021 году. Ситуацию регулярно контролируют областные власти.
Участники совещания доложили губернатору о выполненных работах на улицах Советской, Сибирской, на Красном проспекте, в том числе в части обустройства колодцев на объектах улично-дорожной сети. Также было отмечено: представители муниципалитета уведомляют коммунальные службы о проведении дорожных работ.
«Я ещё в прошлом году обращал внимание на эту проблему, просил изменить технологию и подход к организации работ, совместить замену покрытия на проезжей части с работами по укреплению колодезных «стаканов», менять оголовки, люки, при необходимости – использовать опыт других регионов и городов.
Могу с пониманием отнестись к ситуации этого года: мы летом выделили средства на ремонт большого количества объектов. Объемы серьезные и, может, коммунальщики не успевали реагировать, хотя это нужно делать. Что касается объектов БКД, то тут все чётко спланировано, узнать — что мы будем делать в следующем году, можно уже сейчас. И у коммунальщиков в производственно-ремонтной программе проекта БКД все колодцы уже должны быть запланированы.
Нужно не просто делиться планами и уведомлять, а требовать синхронизировать работы», — поставил задачу губернатор.
Особое внимание глава региона во время посещения объектов акцентировал на технологиях, применимых в дорожно-ремонтных работах в Новосибирске. Даже те, что существуют уже несколько лет преподносятся как инновационные, те, которые существуют десятилетиями – только начинают внедряться в работу.
«Вы говорите о некоторых вещах как чуть ли не о новациях, открытиях сегодняшнего дня, и тут же оговариваетесь: решениям пять лет. Тем решениям, которые мы сегодня обсуждаем, даже не пять лет – в других городах они и десять лет назад использовались», — отметил Андрей Травников.
Одна из технологий, которую в Новосибирске называют новой, – применение литого асфальтобетона, хотя ей несколько десятков лет. Просто в областном центре с 2010 года не было установки, позволяющей привозить асфальтобетон на место производства работ. В этом году, как доложил заместитель мэра Новосибирска Олег Клемешов, такие установки были приобретены. Кроме того, впервые за несколько лет, в городе используют технологию заливки швов. Хотя и ее нельзя назвать инновационной. При этом подобный профилактический ремонт швов, трещин значительно продлевает срок службы дорожного покрытия, защищает от разрушений.
Оголовки колодцев на красный кирпич не ставят уже десятилетиями. И если в Новосибирске этот метод еще практикуется, его нужно устранять, сказал губернатор. Для снятия асфальта рядом с люками колодцев используются отбойные молотки, в городе работает всего одна подходящая для данных работ фреза. Кроме того, в областном центре почему-то не принято освежать дорожную разметку, проводить ямочный ремонт перед зимним сезоном. Тем более, что зимы сейчас даже в Сибири всё теплее, температурные переходы через ноль градусов очень частые, ямы и трещины на дорогах в итоге просто «разрывают» асфальт. Осенью такие слабые места необходимо ремонтировать, подчеркнул Андрей Травников.
Источник: Департамент информационной политики администрации губернатора и правительства Новосибирской области