Без воды останутся жители Бердска 10 сентября. Список адресов

«Курьер. Среда. Бердск» информирует горожан о том, что в пятницу, 10 сентября, с 09:00 до 13:00 часов в Бердске будет произведено отключение холодного водоснабжения у потребителей в 20 частных домах и в пяти многоквартирных домах по адресам:
- ул. Бердский санаторий 34, 37, 30, 32
- ул. Морская 1; пер. Морской ; ЦТП 20 «А»
- Бердский санаторий с №10 по №26
- Бердский санаторий 1 (общежитие)
МУП «Комбинат бытовых услуг» просит жителей указанных домов дополнительно произвести запас воды и подготовиться к отключению.
Отключение связано с обращением ООО «Развитие» во исполнение технических условий, выданных ООО «Сиб Алмаз».