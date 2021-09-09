Без воды останутся жители Бердска 10 сентября. Список адресов
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
09.09
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Без воды останутся жители Бердска 10 сентября. Список адресов

3:50:549/9/2021Фото: Pixabay
0

Отключение связано с улучшением технических условий.

В некоторых домах города не будет холодной воды

«Курьер. Среда. Бердск» информирует горожан о том, что в пятницу, 10 сентября, с 09:00 до 13:00 часов в Бердске будет произведено отключение холодного водоснабжения у потребителей в 20 частных домах и в пяти многоквартирных домах по адресам:
- ул. Бердский санаторий 34, 37, 30, 32
- ул. Морская 1; пер. Морской ; ЦТП 20 «А»
- Бердский санаторий с №10 по №26
- Бердский санаторий 1 (общежитие)

МУП «Комбинат бытовых услуг» просит жителей указанных домов дополнительно произвести запас воды и подготовиться к отключению.

Отключение связано с обращением ООО «Развитие» во исполнение технических условий, выданных ООО «Сиб Алмаз».

Загадочная смерть 6 генералов за 10 дней: раскрыты причины
Скрытый признак скорой смерти: не игнорируйте его
"Кровавый кашель": актер Стеклов не выдерживает и готов сбежать
Украинцы высмеяли слова Зеленского о «химии» с Байденом
Названа самая богатая семья России по версии Forbes
Афганские футболистки узнали, что с ними хотят сделать талибы
Супруга Венсана Касселя потрясла сеть фигурой
Мария Захарова высмеяла подарок САШ, который сделали Зеленскому
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Порошенко облили зеленкой в центре Киева (видео)
Китай выбрал новую жертву для репрессий
Мужчина погиб из-за крупного улова на рыбалке
На 51-м году жизни умер известный актер и телеведущий
Названа причина бунта в российской колонии
Кем оказалась новая избранница Норкина уже не скрыть
Везли 20 наград: сразу 4 спортсменов трагически погибли в РФ
Трагедия в Турции: в автобусе погибли шестеро человек
холодная водаотключение водытехнические работыМУП "КБУ"
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Попадаете ли вы в зону отключения воды?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Что нельзя делать верующим в праздник Собора преподобных отцов Киево-Печерских 10 сентября?
4:00:50 9/9/2021
Что нельзя делать верующим в праздник Собора преподобных отцов Киево-Печерских 10 сентября?
БердскБез воды останутся жители Бердска 10 сентября. Список адресов
3:50:54 9/9/2021
Без воды останутся жители Бердска 10 сентября. Список адресов
560-километровый ров копают украинские пограничники на границе с Россией
3:40:46 9/9/2021
560-километровый ров копают украинские пограничники на границе с Россией
Губернатор потребовал жёсткой синхронизации работы дорожников и коммунальщиков при ремонте дорог Новосибирска
3:26:14 9/9/2021
Губернатор потребовал жёсткой синхронизации работы дорожников и коммунальщиков при ремонте дорог Новосибирска
Ольга Серябкина скрывает округлившийся живот свободной одеждой. Певица скоро станет мамой?
3:19:22 9/9/2021
Ольга Серябкина скрывает округлившийся живот свободной одеждой. Певица скоро станет мамой?
БердскПьяный изверг запинал на улице 82-летнюю бабушку средь бела дня и отделался условным сроком в Бердске
3:03:14 9/9/2021
Пьяный изверг запинал на улице 82-летнюю бабушку средь бела дня и отделался условным сроком в Бердске
Гранатомет принесла обвиняемая в Заельцовский суд в Новосибирске. Всех эвакуировали
2:54:26 9/9/2021
Гранатомет принесла обвиняемая в Заельцовский суд в Новосибирске. Всех эвакуировали
Еще два трупа достали из-под завалов взорвавшегося дома в Ногинске
2:26:45 9/9/2021
Еще два трупа достали из-под завалов взорвавшегося дома в Ногинске
Путин присвоил погибшему главе МЧС Зиничеву звание Героя России посмертно
1:54:39 9/9/2021
Путин присвоил погибшему главе МЧС Зиничеву звание Героя России посмертно
Изнасилованных и убитых 10-летних школьниц хоронят в Киселевске. Место и время прощания
1:52:56 9/9/2021
Изнасилованных и убитых 10-летних школьниц хоронят в Киселевске. Место и время прощания