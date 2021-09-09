Дело о жестокой расправе мужа над женой Марией Фомичевой в Бердске дошло до суда: Он зарезал любимую после беседы с полицейским
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
09.09
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Дело о жестокой расправе мужа над женой Марией Фомичевой в Бердске дошло до суда: Он зарезал любимую после беседы с полицейским

3:45:379/9/2021Фото: Страница Марии в ВК
0

По данным правоохранительных органов, злоумышленник нанес жене не менее пяти ударов ножом, отчего та скончалась, а также порезал лицо собственному отцу, который проживал в той же квартире. У пары остались шестилетняя дочь и трехлетний сын.

Мария Фомичева погибла от рук мужа

Следователи Бердска завершили расследование уголовного дела в отношении 40-летнего бердчанина, обвиняемого в убийстве своей жены. Напомним, Мария Фомичева погибла в ходе семейного конфликта с мужем Александром, который, по свидетельствам соседей, не первый раз был зачинщиком ссор. В ту злополучную ночь, после звонка Марии, полиция задержала его, но отпустила после профилактической беседы. Когда через несколько часов в полицию вновь поступили сообщения о ссоре, уже от соседей пары, полицейские не отреагировали, проявив, по мнению следователей регионального СУ СКР, халатность. Ведомство уже возбудило уголовное дело в отношении силовика. Известно, что Александр сам вызвал полицейских и признался в содеянном.

По данным правоохранительных органов, злоумышленник нанес жене не менее пяти ударов ножом, отчего та скончалась, а также порезал лицо собственному отцу, который проживал в той же квартире. У пары остались шестилетняя дочь и трехлетний сын.

- Следователем регионального следственного управления было допрошено множество свидетелей, изъяты и осмотрены вещественные доказательства, проведен ряд судебных экспертиз. По результатам расследования уголовного дела фигуранту по делу предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 119, п. «в» ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 105 УК РФ. Судом по ходатайству следователя в отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, вину в инкриминируемых преступлениях он признал частично.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, выполнен весь комплекс следственных и процессуальных действий. Уголовное дело вместе с утвержденным прокурором города Бердска обвинительным заключением в ближайшее время поступит в суд для рассмотрения по существу. Расследование уголовного дела о халатности сотрудника полиции продолжается, - рассказали "Курьер. Среда. Бердск" в СК по Новосибирской области сегодня, 9 сентября.

Уже 17: почему "Ашан" массово закрывает свои магазины в РФ
Медведь растерзал 26-летнюю девушку на глазах у ее друзей
Синяки неспроста появляются на теле: срочно бегите к врачу
Трагедия в Турции: туристка из России погибла на глазах у всех
Труп на площади в Москве оказался сыном артиста РФ
Собчак подняли на смех в сети за «огромные» ноги на фото с яхты
Пропавшего без вести российского актера Герцева нашли погибшим
Сокамерник маньяка Фишера рассказал о страхе при встречи с ним
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Ужаснейший продукт: с ним заболеть раком проще простого
Умершая девочка «ожила» перед своей кремацией
Змея выползла из багажника и убила всю семью с водителем
Трагедия в столице: взрыв автобуса убил 20 солдат
Анекдот Вассермана про блондинок: хохочет вся страна
Пропавшего без вести 25-летнего актера РФ нашли мертвым
Похищенная силовиками чеченка опубликовала видеообращение
Телеведущий Норкин женился во второй раз: реакция дочери
убийствополициясудбеседа
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Строго накажут?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

560-километровый ров копают украинские пограничники на границе с Россией
3:40:46 9/9/2021
560-километровый ров копают украинские пограничники на границе с Россией
Губернатор потребовал жёсткой синхронизации работы дорожников и коммунальщиков при ремонте дорог Новосибирска
3:26:14 9/9/2021
Губернатор потребовал жёсткой синхронизации работы дорожников и коммунальщиков при ремонте дорог Новосибирска
Ольга Серябкина скрывает округлившийся живот свободной одеждой. Певица скоро станет мамой?
3:19:22 9/9/2021
Ольга Серябкина скрывает округлившийся живот свободной одеждой. Певица скоро станет мамой?
БердскПьяный изверг запинал на улице 82-летнюю бабушку средь бела дня и отделался условным сроком в Бердске
3:03:14 9/9/2021
Пьяный изверг запинал на улице 82-летнюю бабушку средь бела дня и отделался условным сроком в Бердске
Гранатомет принесла обвиняемая в Заельцовский суд в Новосибирске. Всех эвакуировали
2:54:26 9/9/2021
Гранатомет принесла обвиняемая в Заельцовский суд в Новосибирске. Всех эвакуировали
Еще два трупа достали из-под завалов взорвавшегося дома в Ногинске
2:26:45 9/9/2021
Еще два трупа достали из-под завалов взорвавшегося дома в Ногинске
Путин присвоил погибшему главе МЧС Зиничеву звание Героя России посмертно
1:54:39 9/9/2021
Путин присвоил погибшему главе МЧС Зиничеву звание Героя России посмертно
Изнасилованных и убитых 10-летних школьниц хоронят в Киселевске. Место и время прощания
1:52:56 9/9/2021
Изнасилованных и убитых 10-летних школьниц хоронят в Киселевске. Место и время прощания
Платежная система Visa подняла комиссию за оплату покупок картой
1:45:00 9/9/2021
Платежная система Visa подняла комиссию за оплату покупок картой
"Там летают ошметки мяса": Почему компания Tencent выделила один час в неделю на компьютерные игры детям - мнение психолога
1:21:28 9/9/2021
"Там летают ошметки мяса": Почему компания Tencent выделила один час в неделю на компьютерные игры детям - мнение психолога