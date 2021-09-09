Дело о жестокой расправе мужа над женой Марией Фомичевой в Бердске дошло до суда: Он зарезал любимую после беседы с полицейским

Следователи Бердска завершили расследование уголовного дела в отношении 40-летнего бердчанина, обвиняемого в убийстве своей жены. Напомним, Мария Фомичева погибла в ходе семейного конфликта с мужем Александром, который, по свидетельствам соседей, не первый раз был зачинщиком ссор. В ту злополучную ночь, после звонка Марии, полиция задержала его, но отпустила после профилактической беседы. Когда через несколько часов в полицию вновь поступили сообщения о ссоре, уже от соседей пары, полицейские не отреагировали, проявив, по мнению следователей регионального СУ СКР, халатность. Ведомство уже возбудило уголовное дело в отношении силовика. Известно, что Александр сам вызвал полицейских и признался в содеянном.
По данным правоохранительных органов, злоумышленник нанес жене не менее пяти ударов ножом, отчего та скончалась, а также порезал лицо собственному отцу, который проживал в той же квартире. У пары остались шестилетняя дочь и трехлетний сын.
- Следователем регионального следственного управления было допрошено множество свидетелей, изъяты и осмотрены вещественные доказательства, проведен ряд судебных экспертиз. По результатам расследования уголовного дела фигуранту по делу предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 119, п. «в» ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 105 УК РФ. Судом по ходатайству следователя в отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, вину в инкриминируемых преступлениях он признал частично.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, выполнен весь комплекс следственных и процессуальных действий. Уголовное дело вместе с утвержденным прокурором города Бердска обвинительным заключением в ближайшее время поступит в суд для рассмотрения по существу. Расследование уголовного дела о халатности сотрудника полиции продолжается, - рассказали "Курьер. Среда. Бердск" в СК по Новосибирской области сегодня, 9 сентября.