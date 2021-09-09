12 пациентов с коронавирусом скончались в Новосибирской области за минувшие сутки
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09.09
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12 пациентов с коронавирусом скончались в Новосибирской области за минувшие сутки

4:16:139/9/2021Фото: Pixabay
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Столько же человек находятся на ИВЛ.

Статистика коронавируса по региону

На сегодняшний день с подтвержденным диагнозом коронавируса в госпитали регионы поступило 1 867 пациентов, включая 23 ребёнка. В реанимации на данный момент находятся 148 человек, 12 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.

Всего на утро 9 сентября в регионе зарегистрировали 60 008 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Новых зараженных 165 человек. Также полностью выздоровели 48 564 пациента, из них 108 человек — за последние сутки.

В Новосибирской области умерли 12 пациентов. Двое из них — мужчины 58 и 77 лет. И десять женщин в возрасте от 59 до 84 лет.
За весь период пандемии в регионе от вируса умерли 2 752 человека.

За сутки зарегистрировали 3 295 обращений с ОРВИ.

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