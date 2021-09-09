Губернатор приехал на затянувшуюся стройку школы и нашел там только пьяного охранника

Губернатор Приморья без предупреждения приехал с проверкой на стройплощадку школы в посёлке Волчанец и не нашёл там ни одного строителя. На объекте находился только пьяный сторож.
Олег Кожемяко решил посмотреть, какие результаты видны на стройке школы, где подрядчик пропустил уже все сроки сдачи. От строительной компании неоднократно требовали увеличить темпы работ, но безрезультатно.
- Тут кроме вусмерть пьяного сторожа вообще ни одной живой души, -отмечает губернатор.
На стройплощадке с чиновником поздоровался пьяный охранник. Только сначала он долго не мог открыть замок ворот, не поддавался, а потом и вовсе упал на землю и не смог подняться. Чтобы хоть как-то оправдать свой вид, сторож заявил, что у него выходной. О дальнейшей его судьбе информации нет.