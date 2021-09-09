Губернатор приехал на затянувшуюся стройку школы и нашел там только пьяного охранника
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09.09
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Губернатор приехал на затянувшуюся стройку школы и нашел там только пьяного охранника

4:26:289/9/2021Фото: Телеграм-канал MASH
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Глава региона без предупреждения решил посмотреть, какие результаты видны на стройке школы, где подрядчик пропустил уже все сроки сдачи.

Губернатор приехал с проверкой, а проверять оказалось некого

Губернатор Приморья без предупреждения приехал с проверкой на стройплощадку школы в посёлке Волчанец и не нашёл там ни одного строителя. На объекте находился только пьяный сторож.

Олег Кожемяко решил посмотреть, какие результаты видны на стройке школы, где подрядчик пропустил уже все сроки сдачи. От строительной компании неоднократно требовали увеличить темпы работ, но безрезультатно.

- Тут кроме вусмерть пьяного сторожа вообще ни одной живой души, -отмечает губернатор.

Кадр из видео, опубликованный в Телеграм-канале MASH

На стройплощадке с чиновником поздоровался пьяный охранник. Только сначала он долго не мог открыть замок ворот, не поддавался, а потом и вовсе упал на землю и не смог подняться. Чтобы хоть как-то оправдать свой вид, сторож заявил, что у него выходной. О дальнейшей его судьбе информации нет.

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