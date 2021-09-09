Изнасилованную и убитую 10-летнюю школьницу похоронили в Киселевске

Сегодня утром в Киселёвске на улице Транспортной утром прошло прощание с убитой маньяком девочкой – по словам местных жителей, возле похоронного дома сейчас находятся не меньше двухсот людей.
Односельчане приносят цветы. Каждые 10 минут к месту похорон подъезжают новые люди, чтобы посочувствовать родственникам погибших девочек.
-Мама сидела с бабушкой, плакала, много детей плачут, люди выходили, плакали. Кому совсем тяжело, выходят на улицу. И скорая там дежурная стоит, – рассказала СМИ местная жительница Дарья Ныркова.
Также прощание пройдет и со второй погибшей девочкой – неравнодушные люди собираются почтить память ребёнка возле старой церкви в районе Афонино.
Напомним, двух школьниц нашли в Кемеровской области. По подозрению в убийстве был задержан Виктор Пестерников, который изнасиловал и задушил школьниц. Годом ранее мужчина освободился из колонии за преступление против половой неприкосновенности.