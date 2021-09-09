Коронавирус пошел в рост: больше 18 тысяч зараженных выявили по стране
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09.09
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Коронавирус пошел в рост: больше 18 тысяч зараженных выявили по стране

4:51:129/9/2021Фото: Pixabay
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Скончались еще 794 человека.

Статистика коронавируса по России

COVID-19 не сбавляет обороты. Всего по России выявили 18 380 новых заболевших в 85 регионах.

Как отмечает ведомство, больше всего случаев за 24 часа зарегистрировали в Москве (1801), Санкт-Петербурге (1380) и в Московской области (525).

Также за сутки скончались от последствий коронавируса 794 человека, а выздоровели 19 639 пациентов.
Всего с начала пандемии в стране было зарегистрировано 7 084 284 случая COVID-19, скончались 190 376 человек. Выздоровели 6 340 151 человек.

Напомним, что совсем недавно заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, что надо сразу же обращаться к врачу, если у вас появилась отдышка. Из этого симптома следует, что вы болеете ковидом, причем как отмечает специалист, это довольно-таки грозный и опасный симптом.

Отметим, чтобы защититься от коронавируса и не подвергать опасности заражения своих близких, необходимо вакцинироваться. Сейчас в России ведется масштабная вакцинация.

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