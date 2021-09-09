Коронавирус пошел в рост: больше 18 тысяч зараженных выявили по стране

COVID-19 не сбавляет обороты. Всего по России выявили 18 380 новых заболевших в 85 регионах.
Как отмечает ведомство, больше всего случаев за 24 часа зарегистрировали в Москве (1801), Санкт-Петербурге (1380) и в Московской области (525).
Также за сутки скончались от последствий коронавируса 794 человека, а выздоровели 19 639 пациентов.
Всего с начала пандемии в стране было зарегистрировано 7 084 284 случая COVID-19, скончались 190 376 человек. Выздоровели 6 340 151 человек.
Напомним, что совсем недавно заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, что надо сразу же обращаться к врачу, если у вас появилась отдышка. Из этого симптома следует, что вы болеете ковидом, причем как отмечает специалист, это довольно-таки грозный и опасный симптом.
Отметим, чтобы защититься от коронавируса и не подвергать опасности заражения своих близких, необходимо вакцинироваться. Сейчас в России ведется масштабная вакцинация.