"Хоть телевизор не смотри. Одно и тоже каждые четыре года": Жители Бердска сравнивают выборы-2021 с Америкой

В преддверии выборов 19 сентября 2021 года, жители Бердска в социальных сетях обсудили, чего стоит ждать от предстоящего избрания и стоит ли вообще надеяться на перемены.
- Смотрю по телевизору и в интернете, что скоро выборы. Обещают, что если выберут их после 19 числа, то все будет хорошо: пенсия, зарплаты, медицина и ещё длинный список. Мне кажется, они даже плакаты старые вынимают, чтобы не тратиться на распечатку. Одно и тоже каждые 4 года. Ничего не меняется,- высказались в социальных сетях бердчане.
Также горожане задались вопросом: А как в период избрания складывается ситуация в зарубежных странах?
- Интересно а что обещают перед выборами в других странах, допустим, в Америке? - написали бердчане.
Мнения людей
Своими рассуждениями на этот счет поделились многие.
- Хоть телевизор не смотри. Интернет слишком опасное место. Для начала нужно почитать историю и географию,- порекомендовал автору поста Александр И.
- Обещают каждому по учебнику русского языка,- предположил и иронично произнес Антон А.
Вадим Р. и вовсе заявил, что с таким вопросом следует напрямую обращаться к носителям иностранного языка.
- Так вы там и спрашивайте! И родной язык подтяните, - отметил Вадим.
Резюмировала вышесказанное и поделилась своей точкой зрения Елена С.
- Выборы примерно везде одинаковые, - высказалась жительница Бердска.
Отметим, что в единый день голосования - 19 сентября 2021 года, в Российской Федерации пройдут выборные кампании различного уровня, включая выборы депутатов Государственной думы, глав 12 субъектов Федерации и выборы депутатов законодательных органов государственной власти в 39 субъектах РФ. Голосование будет проходить три дня подряд. Предполагается, что этот важный день способен изменить многое в жизни страны.