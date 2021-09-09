"Хоть телевизор не смотри. Одно и тоже каждые четыре года": Жители Бердска сравнивают выборы-2021 с Америкой
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
09.09
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

"Хоть телевизор не смотри. Одно и тоже каждые четыре года": Жители Бердска сравнивают выборы-2021 с Америкой

5:26:239/9/2021,Алина БуроваФото: Курьер. Среда. Бердск
0

Голосование будет проходить 17, 18 и 19 сентября. Предполагается, что этот важный день изменит многое в жизни страны: появится более лучшая медицина, и достойное образование. Действительно ли это так?

Скоро жители России вновь возьмут в руки бюллетени
Скоро жители России вновь возьмут в руки бюллетени

В преддверии выборов 19 сентября 2021 года, жители Бердска в социальных сетях обсудили, чего стоит ждать от предстоящего избрания и стоит ли вообще надеяться на перемены.

- Смотрю по телевизору и в интернете, что скоро выборы. Обещают, что если выберут их после 19 числа, то все будет хорошо: пенсия, зарплаты, медицина и ещё длинный список. Мне кажется, они даже плакаты старые вынимают, чтобы не тратиться на распечатку. Одно и тоже каждые 4 года. Ничего не меняется,- высказались в социальных сетях бердчане.

Также горожане задались вопросом: А как в период избрания складывается ситуация в зарубежных странах?

- Интересно а что обещают перед выборами в других странах, допустим, в Америке? - написали бердчане.

Мнения людей

Своими рассуждениями на этот счет поделились многие.

- Хоть телевизор не смотри. Интернет слишком опасное место. Для начала нужно почитать историю и географию,- порекомендовал автору поста Александр И.

- Обещают каждому по учебнику русского языка,- предположил и иронично произнес Антон А.

Вадим Р. и вовсе заявил, что с таким вопросом следует напрямую обращаться к носителям иностранного языка.

- Так вы там и спрашивайте! И родной язык подтяните, - отметил Вадим.

Резюмировала вышесказанное и поделилась своей точкой зрения Елена С.

- Выборы примерно везде одинаковые, - высказалась жительница Бердска.

Отметим, что в единый день голосования - 19 сентября 2021 года, в Российской Федерации пройдут выборные кампании различного уровня, включая выборы депутатов Государственной думы, глав 12 субъектов Федерации и выборы депутатов законодательных органов государственной власти в 39 субъектах РФ. Голосование будет проходить три дня подряд. Предполагается, что этот важный день способен изменить многое в жизни страны.

Телеведущий Норкин женился во второй раз: реакция дочери
Почему пожилым людям нужно обязательно есть арбуз
Последние слова погибшего пилота под Москвой: что успел сказать
Ехали с курорта: в Египте погибли 12 человек сразу
Боль в пояснице: о чем вам хочет «сказать» организм
«Унижение»: уже известно, почему Зеленский приедет к Путину
Вся семья умерла в течение недели: к чему привела пропаганда
Дело сестер Хачатурян: что показала новая экспертиза
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Гарантии талибов: что пообещали Узбекистану
«Меня заперли»: дочь Успенской просит о помощи
23-летняя блогерша Кубра погибла при съемке видео для TikTok
Новые штрафы за банки с консервами в подвалах РФ
Найден предмет, ставший причиной взрыва в автобусе в Воронеже
Мужчина загрыз укусившую его змею и умер
На Украине рассказали об ультиматуме от США
лекарства, которые нельзя принимать после коронавируса
выборыдепутатыполитикамнения людей
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Выборы многое изменят?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Мама 9-классницы собралась взорвать школу за неполученный аттестат в Новосибирске
5:18:26 9/9/2021
Мама 9-классницы собралась взорвать школу за неполученный аттестат в Новосибирске
Коронавирус пошел в рост: больше 18 тысяч зараженных выявили по стране
4:51:12 9/9/2021
Коронавирус пошел в рост: больше 18 тысяч зараженных выявили по стране
БердскС трагически погибшим главой МЧС Евгением Зиничевым простились в Бердске и Новосибирске 9 сентября
4:47:30 9/9/2021
С трагически погибшим главой МЧС Евгением Зиничевым простились в Бердске и Новосибирске 9 сентября
Изнасилованную и убитую 10-летнюю школьницу похоронили в Киселевске
4:38:29 9/9/2021
Изнасилованную и убитую 10-летнюю школьницу похоронили в Киселевске
Губернатор приехал на затянувшуюся стройку школы и нашел там только пьяного охранника
4:26:28 9/9/2021
Губернатор приехал на затянувшуюся стройку школы и нашел там только пьяного охранника
12 пациентов с коронавирусом скончались в Новосибирской области за минувшие сутки
4:16:13 9/9/2021
12 пациентов с коронавирусом скончались в Новосибирской области за минувшие сутки
Что нельзя делать верующим в праздник Собора преподобных отцов Киево-Печерских 10 сентября?
4:00:50 9/9/2021
Что нельзя делать верующим в праздник Собора преподобных отцов Киево-Печерских 10 сентября?
БердскБез воды останутся жители Бердска 10 сентября. Список адресов
3:50:54 9/9/2021
Без воды останутся жители Бердска 10 сентября. Список адресов
560-километровый ров копают украинские пограничники на границе с Россией
3:40:46 9/9/2021
560-километровый ров копают украинские пограничники на границе с Россией
Губернатор потребовал жёсткой синхронизации работы дорожников и коммунальщиков при ремонте дорог Новосибирска
3:26:14 9/9/2021
Губернатор потребовал жёсткой синхронизации работы дорожников и коммунальщиков при ремонте дорог Новосибирска