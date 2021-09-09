За маршруткой №19 идти километр по дороге придется еще долго жителям Бердска: Власть ответила на негодования горожан
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За маршруткой №19 идти километр по дороге придется еще долго жителям Бердска: Власть ответила на негодования горожан

5:39:479/9/2021,Дарья КостинаФото: Курьер. Среда. Бердск
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«Курьер. Среда. Бердск» 9 сентября общался с начальником отдела транспорта и дорожного хозяйства мэрии Надеждой Нятиной. В беседе с журналистами она подтвердила, что маршрут №19 нерентабельный.

Горожане возмущены графиком маршрута

Ранее «Курьер. Среда. Бердск» сообщал о проблеме с общественным транспортом в городе, конкретно речь шла про маршрутку №19. С претензиями к графику маршрутки люди обратились в редакцию «Курьер. Среда. Бердск». По словам бердчан, дождаться именно этот транспорт невозможно. Жители Нового поселка с остановки «БАМ» вообще ходят целый километр до шоссе. Впереди зима, а маршруток все меньше и меньше. Люди требовали решения проблемы.

«Курьер. Среда. Бердск» 9 сентября общался с начальником отдела транспорта и дорожного хозяйства администрации Бердска Надеждой Нятиной. В беседе с журналистами она подтвердила, что маршрут №19 нерентабельный. Также она сообщила в ближайшее время с частными перевозчиками будет встреча. Которые, по ее словам, проходят регулярно.

— Сокращение машин связано с тем, что маршрут нерентабельный. Частники не покрывают свои расходы. Не хватает на бензин, ремонт, зарплату водителям. Многие принимают решение уйти с бизнеса. Мы регулярно проводим встречи с перевозчиками. В ближайшее время будет ещё одна, — сообщила Надежда Валерьевна 9 сентября.

Кроме того, по словам Нятиной, маршрутка ходит строго по расписанию, хоть и с большими перерывами. Она также отметила, что помимо маршрутки, в этом направлении есть и муниципальный транспорт со всеми льготами и установленным тарифом.

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