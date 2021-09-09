За маршруткой №19 идти километр по дороге придется еще долго жителям Бердска: Власть ответила на негодования горожан

Ранее «Курьер. Среда. Бердск» сообщал о проблеме с общественным транспортом в городе, конкретно речь шла про маршрутку №19. С претензиями к графику маршрутки люди обратились в редакцию «Курьер. Среда. Бердск». По словам бердчан, дождаться именно этот транспорт невозможно. Жители Нового поселка с остановки «БАМ» вообще ходят целый километр до шоссе. Впереди зима, а маршруток все меньше и меньше. Люди требовали решения проблемы.
«Курьер. Среда. Бердск» 9 сентября общался с начальником отдела транспорта и дорожного хозяйства администрации Бердска Надеждой Нятиной. В беседе с журналистами она подтвердила, что маршрут №19 нерентабельный. Также она сообщила в ближайшее время с частными перевозчиками будет встреча. Которые, по ее словам, проходят регулярно.
— Сокращение машин связано с тем, что маршрут нерентабельный. Частники не покрывают свои расходы. Не хватает на бензин, ремонт, зарплату водителям. Многие принимают решение уйти с бизнеса. Мы регулярно проводим встречи с перевозчиками. В ближайшее время будет ещё одна, — сообщила Надежда Валерьевна 9 сентября.
Кроме того, по словам Нятиной, маршрутка ходит строго по расписанию, хоть и с большими перерывами. Она также отметила, что помимо маршрутки, в этом направлении есть и муниципальный транспорт со всеми льготами и установленным тарифом.