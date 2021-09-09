Центр занятости населения обнародовал новый список вакансий для жителей Бердска. В нем - 97 строк. Работодатели обещают самую разнообразную зарплату. Все зависит от опыта и образования соискателей. Так, водитель автомобиля может зарабатывать до 70 000 рублей в месяц.
Работа в Бердске: Водителя на зарплату 70 000 рублей срочно ищет компания
5:24:079/9/2021
Центр занятости населения предлагает 97 вакансий.
Центр занятости населения обнародовал новый список вакансий для жителей Бердска. В нем - 97 строк. Работодатели обещают самую разнообразную зарплату. Все зависит от опыта и образования соискателей. Так, водитель автомобиля может зарабатывать до 70 000 рублей в месяц.
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