Мощный ливень не помешал народному сходу в Бердске: Запретить мусорную свалку решили горожане. Смотрите видео

На народный сход в Бердске вечером 9 сентября собрались десятки бердчан. Они заявли свое категорическое нет размещению новой мусорной свалки у границ города в Искитимском районе. Кроме того, горожане высказались за возврат прямых выборов мэра и строительство обещанной властью набережной на берегу Бердского залива.
Инициаторами схода горожан стали независимые депутаты Елена Белова (Бердск) и Наталья Пинус (Новосибирск). Обе выступают за категорический запрет строительства полигона твердых коммунальных отходов. Белова уже год ведет переписку с различными ведомствами, собрав папку аргументов против свалки в том числе от компетентных органов и ведомств. Пинус имеет практический опыт запрета размещения полигона у села Раздольного.
К началу схода начался мощный ливень, поднялся сильный ветер. Но это не помешало пришедшим на сход людям. Они все высказывали свои аргументы против свалки. Как сообщил корреспондент "Курьер. Среда. Бердск" с места события, слово давали представителям различный партий, общественникам. И никто не агитировал "за" свалку.
Наталья Пинус заявила, что борьба с частным мусорным полигоном переходит в новую плоскость. Создана рабочая группа, в которую привлекли экспертов-экологов и юристов.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», мусорную свалку собирается сооружать ООО «Полигон» на земле, находящейся в частной собственности у крупного бердского бизнесмена Виктора Голубева. На территории Искитимского района, но в 800 метрах от бердского кладбища и в 500 от ближайшего жилого дома. Кроме того, в непосредственной близости к месту свалки находятся речка Раздельная, впадающая в Обское море, и аэродром «Бердск-Центральный», признанный экспериментальной площадкой Минобороны.
В завершении народного схода приняли резолюции по всем трем пунктам.
Подробности - в ближайшее время.