Мощный ливень не помешал народному сходу в Бердске: Запретить мусорную свалку решили горожане. Смотрите видео
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Мощный ливень не помешал народному сходу в Бердске: Запретить мусорную свалку решили горожане. Смотрите видео

8:00:039/9/2021Фото: Алины Буровой
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Десятки бердчан высказали свое категорическое "нет" размещению новой частного полигона у границ города в Искитимском районе. Борьбы вышла на новый уровень - с подключением юристов.

Независимый депутат горсовета Бердска Елена Белова открыла народный сход
Сюжет: Свалка между Бердском и Искитимом
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На народный сход в Бердске вечером 9 сентября собрались десятки бердчан. Они заявли свое категорическое нет размещению новой мусорной свалки у границ города в Искитимском районе. Кроме того, горожане высказались за возврат прямых выборов мэра и строительство обещанной властью набережной на берегу Бердского залива.

Инициаторами схода горожан стали независимые депутаты Елена Белова (Бердск) и Наталья Пинус (Новосибирск). Обе выступают за категорический запрет строительства полигона твердых коммунальных отходов. Белова уже год ведет переписку с различными ведомствами, собрав папку аргументов против свалки в том числе от компетентных органов и ведомств. Пинус имеет практический опыт запрета размещения полигона у села Раздольного.

К началу схода начался мощный ливень, поднялся сильный ветер. Но это не помешало пришедшим на сход людям. Они все высказывали свои аргументы против свалки. Как сообщил корреспондент "Курьер. Среда. Бердск" с места события, слово давали представителям различный партий, общественникам. И никто не агитировал "за" свалку.

Наталья Пинус заявила, что борьба с частным мусорным полигоном переходит в новую плоскость. Создана рабочая группа, в которую привлекли экспертов-экологов и юристов.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», мусорную свалку собирается сооружать ООО «Полигон» на земле, находящейся в частной собственности у крупного бердского бизнесмена Виктора Голубева. На территории Искитимского района, но в 800 метрах от бердского кладбища и в 500 от ближайшего жилого дома. Кроме того, в непосредственной близости к месту свалки находятся речка Раздельная, впадающая в Обское море, и аэродром «Бердск-Центральный», признанный экспериментальной площадкой Минобороны.

В завершении народного схода приняли резолюции по всем трем пунктам.

Подробности - в ближайшее время.

Бердчане пришли на сход против мусорной свалки, несмотря на ливень

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