Отец три года насиловал с особой жестокостью собственную дочь

За преступления, совершенные 15 лет назад жителем Саратова, он ответит перед законом. По материалам следствия на протяжении трех лет с 2006 по 2009 годы родной отец подвергал свою дочь сексуальному насилию с особой жестокостью. Уголовное дело, возбужденное по данному факту завершен.
45-летний мужчина вступал в половые отношения с девочкой, которой на тот момент было 9-12 лет. Он также «совершал в отношении нее действия сексуального характера», уточняют в СУ СК.
Следователи смогли расследовать сложное дело благодаря тому, что установили психологический контакт с потерпевшей. Они собрали доказательства совершенных в отношении нее противоправных действий.
В настоящее время мужчина находится под стражей.
Собраны материалы в отношении саратовца - он обвиняется в двух эпизодах преступления, предусмотренного статьей 131 УК РФ (Изнасилование, совершенное с применением насилия и с угрозой его применения к потерпевшей с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенное с особой жестокостью по отношению к потерпевшей, потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста), а также пяти эпизодах преступления, предусмотренного статьей 132 УК РФ (Иные действия сексуального характера с применением насилия и с угрозой его применения к потерпевшей, с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные с особой жестокостью по отношению к потерпевшей не достигшей четырнадцатилетнего возраста), - сообщают в пресс-службе СУ СКР по Саратовской области.
Как ранее писали в "Курьер. Среда. Бердск", о противоправных действиях саратовца стало известно правоохранителям, они стали расследовать произошедшее с ребенком, что и привело к возбуждению уголовного дела.