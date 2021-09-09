Мать выбросила в мусоропровод новорожденную дочку: Полиция ищет роженицу

Новорожденная девочка, которую нашли в мусоропроводе жилого дома Москвы, жива, ее жизни угрозы нет.
По сообщению пресс-службы департамента труда и социальной защиты населения Москвы, девочка находится в больнице, ее обследуют на предмет проблем со здоровьем.
На Литовском бульваре в помещении мусоропровода жилого многоквартирного дома обнаружен новорожденный ребенок, об этом стало известно утром в четверг. Живая новорожденная девочка была завернута в полиэтиленовый пакет. По словам медиков ребенку не больше суток от момента рождения. Сотрудники медицинского учреждения сообщают, что на теле малышки не видно видимых повреждений.
- Выяснением обстоятельств произошедшего занимаются правоохранительные органы. Малыш сейчас находится в больнице, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Сотрудники соцзащиты окажут ребенку необходимую помощь, - рассказал собеседник ТАСС.
В настоящее время полицейские проводят мероприятия по установлению личности и местонахождения матери ребенка, для чего допрашиваются жильцы дома, изучаются камеры видеонаблюдения.
Ольга Ярославская, детский омбудсмен по столице, добавила, что знает об этой ситуации и держит связь с правоохранительными органами.
- Я взяла это дело под личный контроль, - сказала Ольга Ярославская.