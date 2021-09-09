Путин: Зиничев исполнил свой долг - погиб сам, пытаясь спасти жизнь другого человека
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Путин: Зиничев исполнил свой долг - погиб сам, пытаясь спасти жизнь другого человека

7:12:159/9/2021Фото: Кремлин.ру
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Кроме погибшего главу МЧС, минутой молчания почтили семерых человек, чьи тела обнаружили под завалами после взрыва газа в высотке Ногинска.

Путин вспомнил трагедии 8 сентября

Владимир Путин в режиме видеоконференции 9 сентября провел заседание Российского организационного комитета «Победа», сообщили на сайте Кремля.

Открывая встречу, президент вспомнил произошедшие в России 8 сентября трагедии.

-Вы знаете, что вчера ушел из жизни руководитель Министерства по чрезвычайным ситуациям Евгений Николаевич Зиничев. Само ведомство создавалось и существует для того, чтобы помогать людям, спасать их, и Евгений Николаевич до конца исполнил свой долг – погиб сам, пытаясь спасти жизнь другого человека. Кроме того, вчера же в Московской области произошла трагедия – взрыв газа, тоже есть пострадавшие и погибшие. Прошу вас почтить минутой молчания память всех наших ушедших граждан.

Напомним, 55-летний глава МЧС Евгений Зиничев погиб под Норильском 8 сентября. Глава государства посмертно присвоил генералу звание Героя России. Прощание с министром состоится в в Москве 10 сентября, его похоронят в Санкт-Петербурге.

Взрыв газа произошел в одной из квартир 9-этажки в Ногинске ранним утром 8 сентября. Причиной, скорее всего, стала утечка газа, который оставили включенным на ночь для обогрева квартиры. Погибли 7 человек, 15 пострадали, полностью разрушены 17 квартир.

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