Путин: Зиничев исполнил свой долг - погиб сам, пытаясь спасти жизнь другого человека

Владимир Путин в режиме видеоконференции 9 сентября провел заседание Российского организационного комитета «Победа», сообщили на сайте Кремля.
Открывая встречу, президент вспомнил произошедшие в России 8 сентября трагедии.
-Вы знаете, что вчера ушел из жизни руководитель Министерства по чрезвычайным ситуациям Евгений Николаевич Зиничев. Само ведомство создавалось и существует для того, чтобы помогать людям, спасать их, и Евгений Николаевич до конца исполнил свой долг – погиб сам, пытаясь спасти жизнь другого человека. Кроме того, вчера же в Московской области произошла трагедия – взрыв газа, тоже есть пострадавшие и погибшие. Прошу вас почтить минутой молчания память всех наших ушедших граждан.
Напомним, 55-летний глава МЧС Евгений Зиничев погиб под Норильском 8 сентября. Глава государства посмертно присвоил генералу звание Героя России. Прощание с министром состоится в в Москве 10 сентября, его похоронят в Санкт-Петербурге.
Взрыв газа произошел в одной из квартир 9-этажки в Ногинске ранним утром 8 сентября. Причиной, скорее всего, стала утечка газа, который оставили включенным на ночь для обогрева квартиры. Погибли 7 человек, 15 пострадали, полностью разрушены 17 квартир.