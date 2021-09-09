После гибели от рук мужа-тирана жительницы Бердска уволили полицейского из органов МВД
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После гибели от рук мужа-тирана жительницы Бердска уволили полицейского из органов МВД

9:14:029/9/2021Фото: Pixabay
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Расследование дела о халатности, в которой обвиняется сотрудник городского отдела полиции продолжается. Поводом для него стал отказ выехать на место происшествия, когда женщина просила о помощи.

Муж зарезал жену после того, как его выпустили из полиции

Из полиции Бердска уволили сотрудника, который не принял меры для безопасности гражданки, убитой собственным мужем.

После того, как 40-летний местный житель нанес ранение супруге в состоянии алкогольного опьянения, полицейский не стал его задерживать и отпустил восвояси. Вернувшийся домой хозяин дома расправился с супругой - она умерла после ножевых ранений, полученных от разъяренного мужа.

Происшествие, о котором идет речь, произошло в конце марта 2021 года. Соседи вызывали полицейских после того, как в квартире были слышны женские крики, однако сотрудники  решили больше не ездить на данный адрес.

После гибели женщины, ее мужу предъявили обвинения в угрозе убийством (часть 1 статьи 119 УК), умышленном причинении легкого вреда здоровью (пункт «в» части 2 статьи 115 УК) и убийстве (часть 1 статьи 105 УК) а после поместили в СИЗО. Мужчина частично признался в преступлении. Дело направлено в суд, сообщал "Курьер. Среда. Бердск"

В конце марта следователи приняли решение возбудить дело о халатности против сотрудника дежурной части отдела МВД по Бердску, который не отправил наряд к просившей о помощи женщине. Расследование продолжается.

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