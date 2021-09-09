Приложение "Навальный" не сохраняет анонимности и конфиденциальности, предупредил юрист

Приложение для смартфонов "Навальный" является источником опасности для пользователей, так как представляет угрозу конфиденциальности личных данных пользователей, установившие приложение оставляют цифровой след, об этом рассказал юрист Илья Ремесло.
- Каждый человек, который скачивает приложение из специального магазина либо App Store, либо Google Play, делает это с использованием своего официального зарегистрированного аккаунта, который привязан к его номеру телефона, тем самым он оставляет множество различных следов не только в самом магазине, но и у оператора сотовой связи, через другие средства его можно отследить. Если в совокупности все это сложить с утечками базы данных ФБК (признан в РФ НКО-иноагентом и экстремистской организацией), то это говорит, что ни о какой безопасности приложения говорить не приходится, - рассказал юрист для ТАСС.
Специалист пояснил, что установка приложения также не может гарантировать анонимность пользователей.
- Прямо указано в условиях использования, в политике конфиденциальности, что ваши личные данные могу быть переданы третьим лицам в случае проведения каких-то работ - не конкретизируется. То есть команда Навального врет о том, что они не собирают и не передают никакие личные данные пользователей, это опровергается официальными условиями использования этого приложения, которые размещены на сайте Навального, - пояснил он.
Приложение "Навальный" должно быть прекращено к использованию. Основанием для запрета мобильного приложения стало требование Генпрокуратуры РФ о необходимости ограничения доступа к информационным ресурсам, связанным с организацией работы <признанного в РФ НКО-иноагентом и экстремистской организацией> Фонда борьбы с коррупцией (ФБК).
В Роскомнадзоре указали, что упомянутое приложение используется "для продолжения деятельности и проведения мероприятий экстремистской организации". Наказания за данные деяния предусмотрены ст. 282.2 УК РФ ("Организация деятельности экстремистской организации").