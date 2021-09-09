Приложение "Навальный" не сохраняет анонимности и конфиденциальности, предупредил юрист
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Приложение "Навальный" не сохраняет анонимности и конфиденциальности, предупредил юрист

9:42:199/9/2021Фото: Pixabay
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Россияне должны решить, что им важнее - безопасность или свобода выбора. Генпрокуратура потребовала запретить приложение.

Приложение "Навальный" может принести неприятности для пользователей

Приложение для смартфонов "Навальный" является источником опасности для пользователей, так как представляет угрозу конфиденциальности личных данных пользователей, установившие приложение оставляют цифровой след, об этом рассказал юрист Илья Ремесло.

- Каждый человек, который скачивает приложение из специального магазина либо App Store, либо Google Play, делает это с использованием своего официального зарегистрированного аккаунта, который привязан к его номеру телефона, тем самым он оставляет множество различных следов не только в самом магазине, но и у оператора сотовой связи, через другие средства его можно отследить. Если в совокупности все это сложить с утечками базы данных ФБК (признан в РФ НКО-иноагентом и экстремистской организацией), то это говорит, что ни о какой безопасности приложения говорить не приходится, - рассказал юрист для ТАСС.

Специалист пояснил, что установка приложения также не может гарантировать анонимность пользователей.

- Прямо указано в условиях использования, в политике конфиденциальности, что ваши личные данные могу быть переданы третьим лицам в случае проведения каких-то работ - не конкретизируется. То есть команда Навального врет о том, что они не собирают и не передают никакие личные данные пользователей, это опровергается официальными условиями использования этого приложения, которые размещены на сайте Навального, - пояснил он.

Приложение "Навальный" должно быть прекращено к использованию. Основанием для запрета мобильного приложения стало требование Генпрокуратуры РФ о необходимости ограничения доступа к информационным ресурсам, связанным с организацией работы <признанного в РФ НКО-иноагентом и экстремистской организацией> Фонда борьбы с коррупцией (ФБК).

В Роскомнадзоре указали, что упомянутое приложение используется "для продолжения деятельности и проведения мероприятий экстремистской организации". Наказания за данные деяния предусмотрены ст. 282.2 УК РФ ("Организация деятельности экстремистской организации").

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