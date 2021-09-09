Как будут работать школы во время выборов 17-19 сентября, ответили в Минпросвещения
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Как будут работать школы во время выборов 17-19 сентября, ответили в Минпросвещения

10:41:279/9/2021
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Если невозможно развести потоки школьников и избирателей, ученикам организуют внешкольные занятия.

В Бердске избирательные участки находятся во всех 14 школах

Первый замминистра просвещения России Александр Бугаев заявил, что первый день голосования, 17 сентября, будет учебным днем для школьников.

Он отметил, что уроки можно проводить там, где возможно развести потоки учеников и избирателей. Где этого сделать не получится, будут проводить внешкольные занятия - экскурсии, походы, производственные площадки и другое.

-Поэтому 17-го числа, безусловно, школы будут работать, вопрос формы. Где школы не задействованы для проведения мероприятий, связанных с выборами, безусловно, обычный учебный день, – пояснил чиновник.

Аналогичное заявление делал и глава министерства образования Новосибирской области Сергей Федорчук.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", начальник бердского управления образования Михаил Каркавин рассказала, что во всех школах города потоки школьников и голосующих можно направить так, что они не будут пересекаться. Во всех учебных заведениях Бердска традиционно размещаются избирательные участки , а в некоторых по несколько.

Напомним, что 17-19 сентября 2021 года состоятся выборы в Госдуму, а в Бердске кроме того будут выбирать депутатов горсовета нового созыва.

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