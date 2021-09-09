Помощник прокурора напал на таксиста и был уволен. Смотрите видео

Помощник прокурора избил таксиста перед видеокамерой. Видео инцидента появилось в Сети. На кадрах видно, как помощник прокурора напал на таксиста в Москве.
Водитель отказался везти нетрезвого мужчину с друзьями, несмотря на то, что он тыкал ему корочками.
По словам потерпевшего, он приехал по вызову и остановился в 30 метрах от адреса - под знаком, запрещающим остановку. Пассажиры были крайне возмущены этим.
Помощник прокурора вел себя наиболее агрессивным - громко ругался, с использованием ненормативной лексики, а потом начал бить таксиста по лицу.
В прокуратуре заявили, что уволили дебошира.
"По результатам служебной проверки он уволен из органов прокуратуры за нарушение присяги прокурора и совершение проступка, порочащего честь прокурорского работника", - цитирует РЕН ТВ руководителя пресс-службы столичной прокуратуры Людмилу Нефедову.