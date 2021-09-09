Помощник прокурора напал на таксиста и был уволен. Смотрите видео
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Помощник прокурора напал на таксиста и был уволен. Смотрите видео

11:05:579/9/2021Фото: pixabay.com
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По словам потерпевшего, он приехал по вызову и остановился в 30 метрах от адреса - под знаком, запрещающим остановку. Пассажиры были крайне возмущены этим.

С Международным днем таксиста - 22 марта 2021 года
Помощник прокурора напал на таксиста

Помощник прокурора избил таксиста перед видеокамерой. Видео инцидента появилось в Сети. На кадрах видно, как помощник прокурора напал на таксиста в Москве.

Водитель отказался везти нетрезвого мужчину с друзьями, несмотря на то, что он тыкал ему корочками.

По словам потерпевшего, он приехал по вызову и остановился в 30 метрах от адреса - под знаком, запрещающим остановку. Пассажиры были крайне возмущены этим.

Помощник прокурора вел себя наиболее агрессивным - громко ругался, с использованием ненормативной лексики, а потом начал бить таксиста по лицу.

В прокуратуре заявили, что уволили дебошира.

"По результатам служебной проверки он уволен из органов прокуратуры за нарушение присяги прокурора и совершение проступка, порочащего честь прокурорского работника", - цитирует РЕН ТВ руководителя пресс-службы столичной прокуратуры Людмилу Нефедову.

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