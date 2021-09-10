Какой сегодня церковный праздник 10 сентября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

Православные праздники 10 сентября 2021 года
Преподобномучеников Казанских
Преподобного Моисея Мурина, иеромонаха
Собор преподобных отцов Киево-Печерских
Обретение мощей преподобного Иова Почаевского, игумена
Преподобного Саввы Крыпецкого, Псковского
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Народные праздники и приметы
Анна и Савва Скирдники
В этот праздник почитают память праведной Анны Пророчицы, преподобного Саввы Крыпецкого и иеромонаха Моисея Мурина.
Святому Моисею молятся об избавлении от пьянства.
К этому сроку заканчиваются уборочные работы на полях. Снопы сена складывают в скирды. В честь собранного урожая устраиваются ярмарки.
Этот день считается неблагоприятным для сватовства и знакомства с родителями невесты.
Если дикие гуси еще не улетели на юг, то зима наступит поздно и будет теплой.
Приметы
- Красное небо на закате при еще относительно высоком солнце – к ненастной погоде.
- Если много орехов, а грибов нет – зима будет суровая и снежная.
- Если гуси и журавли не спешат к отлету, стужа наступит не скоро и зима будет мягкой.
- Грозовые дожди – к теплой осени.
- Листья берез желтые – много опят в лесу.
Источник: my calend