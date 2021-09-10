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Какой сегодня церковный праздник 10 сентября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

6:20:119/10/2021Фото: pixabay.com
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Этот день считается неблагоприятным для сватовства и знакомства с родителями невесты.

Листья берез желтые – много опят в лесу

Православные праздники 10 сентября 2021 года

Преподобномучеников Казанских
Преподобного Моисея Мурина, иеромонаха
Собор преподобных отцов Киево-Печерских
Обретение мощей преподобного Иова Почаевского, игумена
Преподобного Саввы Крыпецкого, Псковского
Подробнее о православных праздниках завтра

Народные праздники и приметы

Анна и Савва Скирдники
В этот праздник почитают память праведной Анны Пророчицы, преподобного Саввы Крыпецкого и иеромонаха Моисея Мурина.

Святому Моисею молятся об избавлении от пьянства.

К этому сроку заканчиваются уборочные работы на полях. Снопы сена складывают в скирды. В честь собранного урожая устраиваются ярмарки.

Этот день считается неблагоприятным для сватовства и знакомства с родителями невесты.

Если дикие гуси еще не улетели на юг, то зима наступит поздно и будет теплой.

Приметы


  • Красное небо на закате при еще относительно высоком солнце – к ненастной погоде.
  • Если много орехов, а грибов нет – зима будет суровая и снежная.
  • Если гуси и журавли не спешат к отлету, стужа наступит не скоро и зима будет мягкой.
  • Грозовые дожди – к теплой осени.
  • Листья берез желтые – много опят в лесу.

Источник: my calend

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