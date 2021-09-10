Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 10 сентября 2021 в России и мире

• День разноцветных букетов
• Международный день макияжа (International Makeup Day)
• Всемирный день предотвращения самоубийств (World Suicide Prevention Day)
• День «Во всём виноват Большой адронный коллайдер» (Blame It on the Large Hadron Collider Day)
• День альпака (Alpaca Day)
• Собор преподобных отцов Киево-Печерских, в Дальних пещерах почивающих
• День памяти преподобного Моисея Мурина
• Праздник обретения честных мощей преподобного Иова Почаевского
• Международный день «Жуткого робота-лошади от Boston Dynamics» (International Creepy Boston Dynamics Robotic Horse Day)
• День памяти преподобного Саввы Крыпецкого, Псковского
• Праздник Небесного Воинства «Кшатра Варья»
• День портвейна (Port Wine Day)
• День обеда за просмотром телевизора (National TV Dinner Day) - США
• День борьбы с раком (Stand Up to Cancer Day) - США
• День белого воздушного шарика (White Balloon Day) - Австралия
• День «Обнимите своего начальника» (National Hug Your Boss Day) - Великобритания, США
• День детей (Dia de los Ninos) - Гондурас
• День обмена идеями (National Swap Ideas Day) - США
• Праздник «Ганеша-чатуртхи» (Ganesh Chaturthi) - Индия
• День «Шить будет оно» (Sew Be It Day) - США
• День учителя - Китай
• День пенсионного плана (National 401(k) Day) - США
• День памяти жертв политических репрессий - Монголия
• Национальный день (National Day) - Гибралтар
• День наследия американских индейцев (Amerindian Heritage Day) - Гайана
• Национальный день (St. George`s Caye Day) - Белиз
• Праздник красного перца (Kalocsai Paprikafesztival) - Венгрия
• Именины у Анны, Моисея, Афанасия, Дениса, Григория, Ивана, Павла, Анатолия, Вениамина, Кассиана, Арсения, Игнатия, Сергея, Николая
• Анна Скирдница (Моисей Мурин, Савва Пскоквский)
Важные события
10 сентября 1725 года в России учрежден орден Святого Александра Невского
10 сентября 1756 года в Петербурге основан первый русский театр, ныне Александринский театр
10 сентября 1693 Петром I заложено первое судно – 24-пушечный корабль «Св. Павел». В августе Пётр прибыл в Архангельск, где он впервые увидел море и первый голландский военный корабль. Тогда Архангельск был единственным морским портом России, связывавшим её с Западом. По указанию царя на остров Соломбала на Северной Двине завезли строительные материалы и начали сооружение судостроительной верфи.
10 сентября 1724 в Александро-Невскую Лавру перенесены мощи Александра Невского.
10 сентября 1839 состоялась торжественная закладка Храма Христа Спасителя (царствование Николая I) в память об Отечественной войне 1812 года.
10 сентября 1855 Крымская война: Только через два дня спустя после ухода последних русских солдат неприятель – французы, англичане и сардинцы – решился вступить в Севастополь.
10 сентября 1875 русскими войсками взят Коканд.
10 сентября 1885 Россия и Англия заключили соглашение об установлении русско-афганской границы.
10 сентября 1908 Русским правительством основана Финская Академия наук и художеств.
10 сентября 1929 года в Гусь-Хрустальном начал работать механизированный стекольный завод, ныне Гусевский стекольный завод
10 сентября 1961 года принята в эксплуатацию Волжская ГЭС
10 сентября 1940 в СССР утверждено положение о паспортах.
10 сентября 1988 в Одессе начался первый конкурс комедийных фильмов «Золотой Дюк».
10 сентября 1998 спустя 5 минут после старта запущенная с космодрома Байконур ракета-носитель «Зенит-2» упала вместе с 12 американскими спутниками связи «Глобалстар» в безлюдном месте в Хакасии.
10 сентября 2005 в Москве открылась станция метро «Деловой центр» (ныне «Выставочная»).
10 сентября 2006 Алексий II освятил главный православный храм Калининграда – Храм Христа Спасителя
10 сентября 2008 года в CERN состоялся первый официальный запуск Большого адронного коллайдера
Источник: https://kakoysegodnyaprazdnik.ru/baza/sentyabr/10 my calend