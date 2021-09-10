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Магнитные бури 10 сентября 2021 года: как избавиться от слабости метеопатам в период геовозмущений?

5:45:129/10/2021Фото: pixabay.com
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От быстрой утомляемости и слабости в организме хорошо помогает теплая чашка зеленого чая.

При легких недомоганиях, во время магнитного возмущения, следует обратить внимание на свой рацион

10 сентября магнитное поле земли будет иметь минимальные значения, которые к вечеру резко возрастут, поскольку начнется сильная магнитная буря, длительностью - двое суток. Так, в 12:00 по Москве и в 16.00 по Новосибирску придет первая волна бурь силой в два балла, которые будут минимально влиять на людей, но их наверняка ощутят слишком метеочувствительные люди.

Если вы чувствуете, что ваш организм каким - то образом реагирует на изменения погоды, то следует принять ряд профилактических мер. Если состояние особо тяжелое — необходимо посетить врача.

При легких недомоганиях, во время магнитного возмущения, следует обратить внимание на свой рацион. В день, когда космическая погода не радует, необходимо сесть на диету. Для этого убрать на время из своего рациона все плохие жиры и сладости.


  • Поставить на видное место двухлитровую бутыль с водой и пить через каждый час по стакану чистой воды.
  • Заменить сладкое фруктами и ягодами.
  • Вместо жирного мяса, приготовить себе диетическое мясо курицы, индейки, кролика.
  • Добавить много сезонных овощей – в сентябре их предостаточно.

Что чаще всего болит у наших читателей в период магнитных возмущений:

- Болит голова, давление и пульс нестабильные.

- Звон в ушах, шейный остеохондроз позвоночника прихватил.

- Бессонница. Не могу уснуть до трех часов ночи, или просыпаюсь ночью.

- Кости ломит, слабость такая, будто вагоны разгружал весь день.

Стоит отметить, что от быстрой утомляемости и слабости в организме хорошо помогает теплая чашка зеленого чая. Чай состоит из натуральных антиоксидантов, которые способны отвлечь ваш разум от слабости. Зеленый чай содержит антиоксиданты, которые обладают способностью укреплять иммунитет и бороться с инфекциями. Для дополнительной силы и быстрого восстановления добавьте чайную ложку меда, он обладает свойствами бороться со слабостью и повышать иммунитет.

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