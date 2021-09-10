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Погода в Бердске 10 сентября 2021 года: резкое похолодание может привести к заморозкам

6:30:109/10/2021Фото: pixabay.com
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Днем местами небольшие кратковременные дожди, грозы.

В народе 10 сентября посвящают уборке хлеба

10 сентября в бердчанам придется достать из шкафа теплые вещи, поскольку резкое похолодание до +3, +8 будет утром и вечером дня. Кроме того, при прояснениях, могут возникнуть заморозки до -2. Температура, днем составит +15, +20. Осадков ночью преимущественно не ожидается. По северу местами небольшие дожди, днем местами небольшие кратковременные дожди, грозы. Направление ветра 10 сентября юго-западное со скоростью 7-12 и порывами местами до 17 м/с.

В народе в этот день отмечается память святым Анне Пророчице и Савве Крыпецкому.

По традиции, на праздник принято молиться Святому Савве. Говорят, если попросить у святого исцеления от алкоголизма, то он поможет быстрее от него избавиться.

Но наибольшее влияние оказала Анна Пророчица. Эта женщина была благочестивой вдовой. А еще она нашла явление Спасителя и признала в маленьком Иисусе Сына Господа. Поэтому приметы на 10 сентября и говорят о том, что сегодня каждый человек может на себе ощутить дар прозрения.

В народе 10 сентября посвящают уборке хлеба. Снопы обязательно прибирают в скирды, чтобы они не намокли от сырости.

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