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Как обнаружить клопов в доме: когда они охотятся на вас, когда вы спите, а они вас кусают

4:00:579/10/2021,AIMEE РОБИНСОНФото: pexels.com
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Хотя постельные клопы кусают людей, считается, что они не вызывают серьезных последствий для здоровья.

Темно-красные или ржавые пятна на простынях, одеялах или матрасах могут быть еще одним ключевым признаком постельных клопов

Клопы - это вредители, которых, если им удастся вторгнуться в ваш дом, будет трудно избавиться. Как обнаружить вторжение?
Постельные клопы - это небольшие насекомые, которые обычно гнездятся в мебели, на постельных принадлежностях и предметах одежды. Попав в ваш дом, постельные клопы могут стать неприятностью, от которых нужно постараться избавиться.

Эти коричневые существа крохотные, но все же видимы человеческим глазом.

Однако им все же удается оставаться незамеченными некоторыми людьми в течение длительного времени, пишет express.co.uk.

Путешествия широко признаны одним из основных факторов, способствующих распространению постельных клопов.

Обычно они путешествуют автостопом на таких вещах, как одежда и чемоданы, из одного места в другое.

Попав в жилище, они могут быстро размножаться.

Часто люди могут обнаружить в доме других мелких насекомых и принять их за клопов.

Но есть ключевой способ отличить этих надоедливых тварей от других насекомых, которые обычно встречаются в доме.

Как распознать укусы постельных клопов
Основное отличие постельных клопов от других мелких насекомых - это особый вид укусов, которые они оставляют после себя.

В отличие от других насекомых, укусы клопов могут появляться в виде узких линий из нескольких красных отметин.

Эти маленькие пятна показывают, где несколько клопов питались кожей.

Хотя постельные клопы кусают людей, считается, что они не вызывают серьезных последствий для здоровья.

Однако первоначально пораженная кожа может ощущать зуд или ощущение легкого ожога.

На коже могут появиться красные бугорки, известные как папулы.

В некоторых экстремальных ситуациях укусы могут трансформироваться в воспаления, похожие на волдыри, хотя это случается редко.

Другие способы обнаружить клопов в доме

Пятна крови на простынях.

Темно-красные или ржавые пятна на простынях, одеялах или матрасах могут быть еще одним ключевым признаком постельных клопов.

Темные пятна, обычно крошечные по размеру, могут быть признаком того, что насекомые раздавлены, пока вы спите.

Из-за того, что они потребляют много крови, обычно питаясь без перерыва в течение часа, их тела часто наполнены кровью.

Если вы перевернетесь и случайно раздавите жука во время кормления, кровь вытечет наружу, вызывая такие отметины.
Выявление живых постельных клопов

Хотя постельные клопы имеют крошечные размеры, взрослые клопы заметны человеческому глазу.

По данным Агентства по охране окружающей среды, они обычно размером с семечко яблока.

Однако они часто прячутся в трещинах и щелях, из-за чего их труднее заметить.

Проверка боковых кроватей и углов матрасов может быть хорошим способом привлечь этих нежеланных гостей.
Затхлый запах

В некоторых случаях люди с постельными клопами отмечали затхлый запах, исходящий от области, в которую они вторглись.

Этот запах отсутствует в ароматической железе клопов и может меняться в зависимости от размера постельного клопа.

Обычно запах является индикатором большого заражения.

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