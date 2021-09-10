Запрещено ли работать в день Собора преподобных отцов Киево-Печерских 10 сентября?

Собор всех Киево-Печерских преподобных Отцов- праздничный день для православной церкви и приходится ежегодно на 10 сентября. Он отмечается в честь всех святых, которые служили в Соборе, но эта дата отведена специально для памяти святых Отцов Киево-Печерской дальней пещеры. На второй неделе поста будет отмечаться праздник святых из обеих пещер.
Киевские святые, как особо чтимые, были отмечены в 17 веке епископом митрополитом Петром. От его имени клирик из Константинополя создал богослужение "Преподобным святым и отцам Киево-Печерским, воссиявшим в Малороссии". А в 18 веке решили сделать общее в церкви почитание святых. Тогда Священный Синод по своему указу утвердил включение имен киевских монахов и печать их служения в общецерковные месяцы. Однако указы Синода выполнили не полностью, поскольку имена многих монахов не вошли в нормативы слова месяца, напечатанные в богослужебной книге. Поэтому, помимо известных более ста святых, там проживало еще большее количество монахов, совершивших благодеяния.
Сегодня Киево-Печерская лавра имеет площадь в 30 гектаров. На ее территории находится 13 храмов, 3 колокольни и большое количество других сооружений. В настоящее время в пещерах лавры покоятся мощи около 130 святых.
По церковным канонам, работать в православные праздники не рекомендуется. Но, если праздник выпадает на рабочую неделю, то православным не обязательно бросать свою работу. С молитвой и светлыми мыслями, проведенный рабочий день не будет греховным. Главное помнить, что сегодня праздник и стараться не допускать плохих мыслей, сквернословия и ругани.