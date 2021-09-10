Число случаев коронавируса и случаев смерти растет, и был выявлен новый фактор риска - исследование

НЕСМОТРЯ на один из самых высоких показателей вакцинации в мире, в Великобритании в настоящее время наблюдается рост числа случаев коронавируса и смертности после периода спада. На фоне этой обостряющейся ситуации новый отчет показал, что воздействие фактора риска до пандемии может определить ваш риск оказаться в больнице с COVID-19.
На первый взгляд, пандемия в Великобритании закончилась - рабочие снова наводняют город, а ограничения сняты повсеместно. Положительную картину можно объяснить естественным иммунитетом и активизацией вакцинации. Тем не менее, количество госпитализаций и смертей от COVID-19 в Великобритании неуклонно растет, сообщает express.co.uk.
На фоне этой тревожной тенденции новый отчет выявил новый фактор риска оказаться в больнице с COVID-19.
Обзор, проведенный Имперским колледжем Лондона, показал, что длительное воздействие загрязнения воздуха до пандемии увеличивало риск того, что человек заболеет, если он заразится COVID-19 и попадет в больницу.
В нем также говорится, что воздействие может увеличить вероятность заражения вирусом, хотя исследования этого эффекта все еще находятся на ранних стадиях.
Группа экологических исследований Imperial, ведущий поставщик информации и исследований по качеству воздуха в Великобритании, и отдел токсикологии Кембриджского университета пришли к своим выводам после оценки исследований, проведенных по всему миру.
За последний год были опубликованы сотни исследований связи между загрязнением воздуха и COVID-19, в том числе исследования ученых из США, связывающие дым от недавних разрушительных лесных пожаров с увеличением числа госпитализаций и случаев смерти от вируса.
В отчете Imperial говорится, что есть доказательства того, что повышенное воздействие мелких твердых частиц связано с увеличением количества госпитализированных пациентов с COVID-19.
Тем не менее, в нем говорится, что, хотя есть некоторая поддержка связи между долгосрочным воздействием и худшими результатами для здоровья у тех, кто заразился вирусом, результаты могут иметь другие объяснения.
Исследователи также заявили, что исследования, показывающие, что загрязнение воздуха может увеличить вероятность заражения, все еще находятся на ранней стадии.
В отчете говорится: «Известно, что загрязнение воздуха увеличивает количество или тяжесть респираторных или сердечно-сосудистых заболеваний, а эти заболевания, в свою очередь, повышают восприимчивость к более серьезному COVID-19. Существуют установленные биологические механизмы связи между загрязнением воздуха и болезнь в целом.
«Хотя это исследование подчеркивает, что в этой области необходимы дополнительные исследования, уже ясно, что борьба с загрязнением воздуха важна для снижения уязвимости населения к COVID-19 и другим подобным инфекциям».
В ответ на отчет мэр Лондона заявил, что для борьбы с загрязнением воздуха необходимы «смелые действия».
Садик Хан, заказавший обзор, сказал, что он по-прежнему привержен расширению зоны сверхнизких выбросов (ULEZ) в следующем месяце, заявив: «Мы не можем закрывать глаза на явные доказательства, показывающие опасность токсичного загрязнения воздуха.
«Мы уже знаем, что загрязнение воздуха связано с такими заболеваниями, которые изменяют жизнь, как рак, болезни легких и астма. Но до сих пор предыдущие исследования недооценивали роль загрязнения воздуха в таких инфекционных заболеваниях, как пневмония, бронхит и, совсем недавно, COVID- 19.
«Этот новый обзор, проведенный имперскими исследователями, ясно дает понять, что борьба с загрязнением воздуха является жизненно важной частью повышения нашей устойчивости к Covid-19 и другим подобным инфекциям. Решения, которые мы принимаем сейчас для борьбы с загрязнением воздуха, - это действительно вопрос жизни и смерть.
«Вот почему я намерен расширить зону сверхнизких выбросов в следующем месяце и поэтому я буду продолжать принимать смелые меры, необходимые для искоренения загрязнения в нашем городе».
Г-н Хан сказал, что решения, принятые для устранения токсичного воздуха, теперь "вопрос жизни и смерти".
Между тем, исследования продолжают проливать свет на способы снизить риск развития «длительного коронавируса» и попадания в больницу.
Длительный Covid стал обозначать симптомы Covid, которые сохраняются в течение 12 недель и более, что снижает качество жизни.
Согласно исследованию, проведенному приложением ZOE COVID Study, двойная вакцинация резко сокращает количество госпитализаций и острых симптомов.
Анализ показал, что для тех, кто заразился COVID-19 после двух доз, были:
На 73 процента меньше вероятность госпитализации
На 31 процент меньше вероятность возникновения острых симптомов COVID.