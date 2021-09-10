Щенок воспринимает голос хозяина, как новорожденный ребенок голос матери

Ученые изучили поведенческие и мозговые данные 16 семейных собак 7 пород.
Собакам делали МРТ, пока их хозяин или кто-то из знакомых говорили.
Центр вознаграждения в мозгу был более активен в ответ на голос владельца.
Эта мозговая активность аналогична активности новорожденных, слушающих мать.
Они заработали репутацию «лучших друзей человека», и теперь новое исследование подтвердило, что собаки действительно имеют особую связь со своим хозяином.
Исследователи из Венгрии обнаружили, что собаки привязаны к голосу хозяина, который вызывает у щенка ответную реакцию мозга, связанную с вознаграждением, пишет dailymail.co.uk.
Удивительно, но эта мозговая активность похожа на мозговую активность новорожденного ребенка, который слушает свою мать, что указывает на то, что отношения между хозяином собаки и ребенком-матерью более похожи, чем считалось ранее.
Марта Гачи, автор исследования, сказала: «У собак, как и у младенцев, не только положительное взаимодействие с опекуном, но и даже выслушивание их нейтрального голоса полезно».
В исследовании группа исследователей из Университета Этвеша Лоранда объединила поведенческие и мозговые данные 16 семейных собак семи пород - шести золотистых ретриверов, пяти бордер-колли, одной китайской хохлатой, одного лабрадуделя, одного керн-терьера, одного венгерского визла и одного немецкого. пасти.
Поведение собаки по отношению к своему хозяину оценивалось с помощью теста странной ситуации (SST), в котором собаку помещали в комнату либо с незнакомцем, либо с хозяином, прежде чем оценивать их поведение.
В своем исследовании, опубликованном в NeuroImage , исследователи объяснили: «Соответствующее поведение собак (например, исследование, игра, приветствие входящего человека, вокализация, физический контакт, стояние у двери, следование за уходящим человеком и т. Д.) Было закодировано, как в присутствии партнеров-людей, так и в разлуке.
«Анализ привел к трем баллам, основанным на поведении испытуемых во время теста: привязанность (по отношению к владельцу), тревога (связанная с незнакомым местом) и принятие (взаимодействия с незнакомым человеком)».
Между тем, активность мозга собак измерялась с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ), в то время как собаки слушали хвалебную и нейтральную речь, произнесенную их владельцем и знакомым человеком.
Г-жа Габор объяснила: «Изучение механизмов мозга, лежащих в основе привязанности собаки к хозяину, особенно увлекательно, потому что это может помочь понять, насколько похожа эта уникальная связь между особями разных видов с другими хорошо известными взаимоотношениями между сородичами (например, младенец-мать вложение). «Несколько лет назад мы обнаружили, что мозг собаки чувствителен к словесным похвалам, но оставалось неизученным, как отношения с говорящим влияют на эту чувствительность».
Результаты сканирования мозга показали, что центр вознаграждения в мозгу собак был более чувствителен к голосу хозяина, чем к голосу знакомого человека.
Более того, собаки, которые были более привязаны к своим владельцам в тесте странной ситуации, показали еще большую реакцию на голос своего хозяина при сканировании мозга.
В целом это говорит о том, что собаки могут узнавать голос своего хозяина, и что голос владельца более полезен для более привязанных собак.
«Основная функция привязанности - удерживать зависимого человека (младенца, собаку) рядом с тем, кто ухаживает за ним», - добавила г-жа Габор.
«Наши результаты показывают, что у собак, как и у младенцев, вознаграждается не только положительное взаимодействие с опекуном, но даже выслушивание их нейтрального голоса».
ПЕРВЫЕ СОБАКИ СТАЛИ ДОМАШНИМИ ОТ 20000 до 40000 ЛЕТ НАЗАД
Генетический анализ останков старейших известных собак в мире показал, что собаки были одомашнены в результате одного события людьми, живущими в Евразии, примерно 20-40 тысяч лет назад.
Доктор Кришна Вирама, доцент кафедры эволюции в Университете Стоуни-Брук, сказал MailOnline: «Процесс приручения собак был бы очень сложным процессом, в котором участвовало несколько поколений, в которых характерные черты собак развивались постепенно.
Текущая гипотеза состоит в том, что приручение собак, вероятно, возникло пассивно, когда популяция волков где-то в мире жила на окраинах лагерей охотников-собирателей, питаясь отбросами, созданными людьми.
«Те волки, которые были более прирученными и менее агрессивными, были бы более успешными в этом, и хотя люди изначально не получали никакой пользы от этого процесса, со временем они развили бы какие-то симбиотические <взаимовыгодные> отношения с этими волками. животных, которые в конечном итоге превратились в собак, которых мы видим сегодня ».