Главные запреты в день Празднование в честь обретения мощней преподобного Иова Почаевского 10 сентября: О чем нужно молиться сегодня?

Иов Почаевский, монах из Почаевского монастыря, железно стоявший за православную веру на Руси. В честь обретения мощей преподобного установлена праздничная дата - 10 сентября. Он прожил сто лет и получил несокрушимое имя Иоанн Железо.
Монах воспитывался в строгой и очень нравственной христианской семье. Родители научили ребенка читать и в детстве он зачитывался книгой, описывающей жизнь близких Господа. Важным примером для подражания для него был Иоан Предтеча. Его биография сыграла важную роль в развитии внутренней жизни будущего Святого.
Когда он стал монахом, то несокрушимо и твердо боролся с униатами, отошедшими от Православия под покровительство Римского папы в 1596 году. Его крепкий дух и вера считаются проявлением настоящей силы. После обретения его мощей, которые оставили возле пещеры, где он молился на Почаевской горе, ежегодно приходит множество людей со всей православной России.
Важно отметить, что благодаря Святому Иову, на Волыни стали выпускаться православные книги. В начале XVII века в этом крае осталась всего одна славянская типография – Почаевская. Иовлевский монастырь в этом селе без преувеличения можно назвать «родиной» основных периодических изданий Русской Православной Церкви заграницей (РПЦЗ), который продолжил свою миссию благодаря архимандриту Виталию с конца 1920-х гг. и до настоящего времени.
В православных храмах трижды в год поют тропарь Иову Почаевскому, служат ему литию — в день кончины, обретения мощей и прославления. В этот день читается канон и другие молитвы святому. Считается, что именно по праздникам обращение к преподобному будет обладать особой силой.
Христиане просят у Иова исцеления от телесных немощей. Помощи в достижении духовного совершенства, устроения мирской жизни, если она угодна Господу, и избавления от разных искушений.
Запрещено в праздник ругаться, обижаться, сквернословить и держать плохие мысли в себе. Кроме того, в этот день нельзя написаться и чревоугодничать.