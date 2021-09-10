PHE сообщает, что в Великобритании было обнаружено 53 случая варианта Mu Covid, который, как опасаются, устойчив к вакцинам и уже распространяется в 49 штатах США

Служба общественного здравоохранения Англии сообщила, что обнаружила 53 случая мутантного штамма.
Источники сообщили, что в настоящее время они не очень обеспокоены этим вариантом.
Данные показывают, что он распространился на все штаты США, кроме Небраски.
Более 50 британцев были инфицированы вариантом Mu Covid, который, как опасаются эксперты, ослабляет действие вакцин и уже распространяется во всех штатах США, кроме одного.
Служба общественного здравоохранения Англии сообщила, что обнаружила 53 случая мутантного штамма, который появился в Колумбии, и что он был впервые обнаружен в Великобритании в мае.
Ученые считают, что, хотя Mu более заразен, чем исходный вирус, он не кажется достаточно заразным, чтобы победить вариант Delta.
Дельта была впервые обнаружена в Великобритании в конце марта и для сравнения стала доминирующей к маю.
Профессор Лоуренс Янг, вирусолог из Медицинской школы Уорика, сказал, что, по его мнению, Delta, вероятно, представляет собой «пик заразности» для Covid, и будет «очень, очень удивлен», если Mu или любой другой штамм окажется еще более заразным, пишет dailymail.co.uk.
Но он предупредил, что устойчивость Му к вакцинам может стать угрозой в будущем, сказав MailOnline: «Возможно, мы достигли пика заразности с вариантом Delta, но, конечно, мы еще не достигли пика иммунного избегания».
По последним подсчетам 30 августа, никто в Великобритании не умер от Му, но пять человек были госпитализированы вместе с ним. Неясно, сколько из них были вакцинированы.
Источники PHE сообщили сегодня MailOnline, что их «не беспокоит» мутантный вирус, хотя его быстрое распространение в США вызвало растущую обеспокоенность во всем мире.
Му уже зарегистрирован во всех штатах, кроме Небраски, причем во Флориде и Калифорнии зарегистрировано наибольшее количество случаев - по 384 случая в каждом. Всего около 1750 американцев были зараженывирус, по данным .
Этот вариант был ответственен за смертельную третью волну заражения в Колумбии в период с апреля по июнь, когда на пике смертности ежедневно умирали 700 колумбийцев. Но с тех пор вспышка утихла.
PHE признал, что штамм, также известный как B.1.621, обладает некоторой способностью уклоняться от уколов, но агентство черпало уверенность в том, что он не растет быстрыми темпами.
Источник сказал: «На самом деле это не тот вопрос, который нас сильно беспокоит в данный момент.
На прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения определила Му как «вариант интереса». Но, несмотря на распространение почти во всех штатах США, этот вариант все еще находится на очень низком уровне и составляет 0,2 процента всех случаев в наиболее пострадавшем штате Калифорния.
Неясно, насколько заразен Mu, но его мутации в спайковом белке предполагают, что он более заразен, чем исходный вирус, но не может конкурировать с доминирующим штаммом Delta.
Однако он действительно обладает штаммом E484K, который присутствует в южноафриканском «бета-варианте», который считается наиболее устойчивым к вакцинам штаммом, циркулирующим в настоящее время.
Эксперты пристально следят за бета-версией и опасаются, что это может быть следующий штамм, который появится в высоко вакцинированной популяции, где у него будет эволюционное преимущество.
Профессор Франсуа Баллу, директор Института генетики при Университетском колледже Лондона, сказал MailOnline, что он «не будет вкладывать деньги в то, чтобы Му» взлетел в Великобритании.
«Важно поместить такое количество (случаев B.1.621) в контекст огромного количества геномов, генерируемых ежедневно.
«Самый последний штамм B.1.621.1, собранный в Великобритании, был произведен 23 августа, и эта линия по-прежнему встречается очень редко во всем мире.
«Кроме того, не похоже, что частота увеличивается очень быстро, если вообще». Он добавил: «Он также не несет в себе набора особо важных мутаций».
Во всем мире зарегистрировано более 4000 случаев B.1.621, и он распространился на 42 страны.
Впервые он был обнаружен в Колумбии в январе этого года, где секвенирование показывает, что он по-прежнему составляет большинство случаев.
Но во всем мире случаи распространения мутантного штамма не увеличиваются, что указывает на то, что он может представлять меньшую угрозу, чем предполагалось вначале.
Он достиг своего пика в середине июля, составляя 0,7 процента случаев во всем мире, но в настоящее время составляет менее 0,1 процента случаев заражения, проверенных на варианты.
В июле PHE обозначило этот вариант как «исследуемый», что означает, что оно внимательно следит за распространением вируса.
За неделю до 25 августа было обнаружено только пять новых случаев заражения, в результате чего общее количество заражений достигло 53.
Это может быть заниженной оценкой, сказал PHE, потому что большое количество случаев в Великобритании означает, что лаборатории имеют возможность анализировать только от 10 до 20 процентов образцов на предмет наличия вариантов.
Доктор Энтони Фаучи, ведущий американский эксперт по Covid, сказал, что не считает Му непосредственной угрозой.
«Несмотря на то, что это, по сути, ни в какой степени здесь не закрепилось, мы всегда всегда обращаем внимание на варианты», - сказал он вчера вечером.
«Сейчас мы не считаем это непосредственной угрозой».
Мутантный штамм B.1.621 и его родственная линия B.1.621.1 были обнаружены во всех штатах США, кроме Небраски, как показывают данные исследовательской платформы отслеживания вариантов outbreak.info .
Ключевые мутации B.1.621 включают E484K, который может помочь ему избежать антител, а также обнаружен в бета-варианте и бразильском штамме «Гамма».
Он также имеет N501Y, который, как полагают, придает ему повышенную проницаемость.
Эта мутация также присутствует в штамме Alpha или Kent, который быстро опередил Delta, когда он появился на сцене весной.
По этой причине маловероятно, что Му более заразен, чем Дельта, что может объяснить, почему он изо всех сил пытается закрепиться.
Всемирная организация здравоохранения заявила о Му в своем отчете на прошлой неделе: `` С момента его первого выявления в Колумбии в январе 2021 года было несколько спорадических сообщений о случаях варианта Му, а некоторые более крупные вспышки были зарегистрированы из других стран Южной Америки. и в Европе.
«Хотя глобальная распространенность варианта Mu среди секвенированных случаев снизилась и в настоящее время составляет менее 0,1 процента, распространенность в Колумбии (39 процентов) и Эквадоре (13 процентов) постоянно увеличивается.
«Эпидемиология варианта Mu в Южной Америке, особенно с одновременным распространением варианта Delta, будет отслеживаться на предмет изменений».
В настоящее время ВОЗ перечисляет четыре вызывающих беспокойство варианта Covid - альфа, бета, гамма и высоконаследственный дельта.
Mu - пятый интересный вариант, который отслеживается наряду с Eta, Iota, Kappa и Lambda.
Это произошло после того, как в начале августа был опубликован отчет PHE, в котором говорилось, что уколы Covid могут быть «менее эффективными» против мутантного штамма.
Но они сказали, что их выводы были основаны на предварительных лабораторных данных, поэтому данные были «очень ограниченными и требуются дополнительные исследования».
В их отчете добавлено, что не было «никаких доказательств», позволяющих предположить, что этот вариант более передаточен, чем штамм Delta.
В сообщении говорится: «Уровень угрозы от такого варианта зависит от его роста и расширения.
«В настоящее время существует очень низкая уверенность в оценках роста, однако в текущих условиях нет никаких признаков того, что она превосходит Delta».