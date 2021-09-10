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11 сентября - Усекновение главы Иоанна Предтечи: что каждый верующий должен сделать?

10:00:519/10/2021Фото: pixabay.com
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Однажды Святой Иоанн уличил в грехе Ирода Антипу, обличая первенство тела над духом.

Его голову попросила принести на блюде, по наущению матери, Саломея

11 сентября 2021 года в православной церкви вспоминается день Усекновения главы Иоанна Предтечи (Крестителя).

Иоанн Креститель вел праведный образ жизни, он с особой страстью проповедовал христианство и предсказал появление Христа, от чего и получил свое второе прозвище - Предтеча. Когда Иисус пришел к нему, чтобы креститься в святых водах, то люди убедились в его даре предвидения и стали слушать проповедника еще больше. Для многих он уже при жизни был святым. Иоанн очень сильно отстаивал целомудрие и нравственность среди людей. Для него стояла на первом месте верность и любовь в семье. За что святому пришлось пострадать.

Однажды Святой Иоанн уличил в грехе Ирода Антипу, обличая первенство тела над духом. Антипа сначала женился на дочери арабского принца по имени Арета, а затем взял в любовницы жену брата Иродиаду. Также у Ирода были отношения с дочерью его любовницы. В результате строгого обличения перед людьми святого Иоанна на Ирода и беззаконие Иродиады, он был обезглавлен. Его голову попросила принести на блюде, по наущению матери, Саломея, которая станцевала перед Иродом у него на дне рождения.

После случившегося, Ирод, Иродиада и Саломея были жестоко наказаны. Разгневанные римляне изгнали Ирода со всей его семьей. А дочь Саломея провалилась в прорубь во льду, пересекая замерзшую реку. Когда она погрузилась в реку, лед застыл у нее на шее. Пытаясь освободиться, она пошевелила ногами, как будто танцуя. Однако в этот момент зазубренные края льда пронзили ее шею, и она была обезглавлена.

С тех пор в этот день православные всегда молятся на Иоанна Крестителя при опухолях головного мозга, мигренях и головных болях.

Священнослужители рекомендуют 11 сентября соблюдать строгий пост, исключив из меню алкоголь, мясо, яйца, молоко и рыбу, и сходить на богослужение.

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