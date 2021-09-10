Добрые открытки в празднование обретения мощей преподобного Иова Почаевского 10 сентября для друзей и родных

Божий суд – это встреча с Богом
Пусть твоя жизнь проходит в благости год от года.
Склонись над иконой и помолись
Живи праведно Всевышнему повинись!
Пусть помыслы недобрые тебя покинут
Пусть враги на веки веков сгинут.
Пусть миром будет править только добро
Ведь это дороже на свете всего!
***
Молитва пусть охраняет людей
Попроси у Господа, не робей.
О здоровье и прощении души
Господу тихо спасибо скажи!
Божьей благодати достоин каждый
Кто верен слову и молитве его.
В твоих деяниях смысл важный
Людям помогать, не боясь ничего!
Бог дарует спасенье и исцеление
Тому, кто покаялся в своих прегрешениях.
Знай, все в твоих руках
В твоих силах праведный путь отыскать!
Чтобы кара небесная тебя не коснулась
Чтобы Божья вера в тебе проснулась.
Дорогой праведной непременно иди
Знай, все будет хорошо,судьбе вопреки!
Источник: pozdravkin.com