Светлые открытки с Усекновением главы Иоанна Предтечи 11 сентября для друзей и родных

Благодати тебе земной и небесной,
Достатка, добра, гармонии, мира,
Жизни спокойной, красивой, чудесной,
Чтоб не покинула духовная сила.
Желаю, не знать тебе бед и печали,
Всевышний пускай семью бережет,
С Усекновение главы Иоанна Предтечи,
Счастье в дом к тебе пусть придет.
Этот праздник очень грустный,
Он в Христовой вере постный,
Принял смерть Иоанн Предтеча,
Пусть не гаснут в храмах свечи!
Отсекли главу Пророка,
Вынесли, глумясь на блюде,
Нет предела у порока,
Помните об этом люди!
От себя порок гоните,
Верой душу укрепляйте,
В Иоаннов день, скорбите,
Его в молитвах поминайте!
Памятный сегодня день,
Зажигайте свечи,
Усекновение главы
Нынче помнит вечер.
Иоанн Предтеча был
Праведного рвения,
И за веру претерпел,
Но с благословением.
Пусть же будет с вами Бог, Так же вечно рядом, Чтобы милость от Него Стала вам наградой.
Источник: pozdravok.ru