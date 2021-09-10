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Светлые открытки с Усекновением главы Иоанна Предтечи 11 сентября для друзей и родных

7:15:379/10/2021
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11 сентября — Усекновение главы Иоанна Предтечи. Всё христианство ежегодно скорбит о мученической смерти пророка Иоанна Крестителя.

Усекновение главы Иоанна Предтечи

Благодати тебе земной и небесной,
Достатка, добра, гармонии, мира,
Жизни спокойной, красивой, чудесной,
Чтоб не покинула духовная сила.

Желаю, не знать тебе бед и печали,
Всевышний пускай семью бережет,
С Усекновение главы Иоанна Предтечи,
Счастье в дом к тебе пусть придет.

Усекновение главы Иоанна Предтечи

Этот праздник очень грустный,
Он в Христовой вере постный,
Принял смерть Иоанн Предтеча,
Пусть не гаснут в храмах свечи!
Отсекли главу Пророка,
Вынесли, глумясь на блюде,
Нет предела у порока,
Помните об этом люди!
От себя порок гоните,
Верой душу укрепляйте,
В Иоаннов день, скорбите,
Его в молитвах поминайте!

Усекновение главы Иоанна Предтечи

Памятный сегодня день,
Зажигайте свечи,
Усекновение главы
Нынче помнит вечер.

Иоанн Предтеча был
Праведного рвения,
И за веру претерпел,
Но с благословением.

Пусть же будет с вами Бог, Так же вечно рядом, Чтобы милость от Него Стала вам наградой.

Источник: pozdravok.ru

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