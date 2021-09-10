Особые запреты на Усекновение главы Иоанна Предтечи 11 сентября: Под запретом танцы и пение. Пять особых дел

11 сентября 2021 года Иоанн Креститель особо почитается в христианстве. В Святом писании говорится, что Иоанн был пророком о пришествии Христа. Иоанн подготовил и расчистил путь для общественного служения Христа на земле, и крестил Его
Иоанн Креститель всегда говорил правду о Царстве Божьем и о том, как люди должны жить, чтобы наследовать его. Он никогда не боялся встречи с кем-то, кто шел против Воли Божьей. Вот из-за чего у него возникли проблемы с Иродиадой - любовницей Антипы.
Она затаила обиду на Иоанна Крестителя и хотела, из-за того, что он уличил ее и Антипу в их союзе. Она попросила Ирода казнить Иоанна, но царь не сделал этого потому, что он считал Иоанна праведником, а также боялся людей, которые также считали Иоанна пророком.
У Иродиады была дочь Саломея, которая также очень нравилась Ироду. Однажды Антипа праздновал свой день рождения и позвал к себе девушку. Она станцевала для него на пиру. А Ирод, попавший под чары юной Саломеи сказал ей, что выполнит любую просьбу. Иродиада услышала это, и заставила дочь попросить у Царя голову Иоанна Предтечи на блюде.
Хоть Ирод и боялся гнева людского и Божьего, он не пошел против своего собственного слова, у него не было другого выбора, кроме как выполнить свое обещание.
Поэтому, хоть этот день и называется в православии праздником, танцевать сегодня нельзя. Считается, что так можно обидеть пророка, поскольку из-за танца, как ключевого события, его жизнь была прервана.
В эту особую дату православные верующие старались помогать окружающим людям.
А в знак памяти о чувствах святого, 11 сентября было принято не только соблюдать пост в виде отказа от определенных продуктов, но и отказываться от алкоголя. А в храмах на праздник читают молебны, в которых просят Бога подарить людям трезвость - физическую и духовную.