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Что категорически нельзя делать 11 сентября на Усекновение главы Иоанна Предтечи, чтобы не взять грех на свою душу и как соблюдать пост

12:00:119/10/2021Фото: 4.bp.blogspot.com
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В этот день предписан строгий пост, чтобы напомнить нам о строгой жизни Святого Иоанна Крестителя, и, чтобы избежать излишеств Ирода, которые привели к такому ужасному греху.

Иродиада ответила: "попроси голову Иоанна Предтечи на блюде"

11 сентября все православные христиане чтят память Усекновения главы Иоанна Предтечи - день, который имеет очень необычную и печальную историю.

Проповедь Иоанна Крестителя была недолгой. Подготовив людей к приему Спасителя, он закончил свою жизнь мученической смертью.

Когда Иоанн крестил Христа, то спустя какое-то время его заключил в тюрьму галилейский царь Ирод. Он сделал это только потому, что Иоанн подорвал его авторитет среди людей. Рассказав что он женился на жене своего брата Филипа, Иродиаде.

Иродиада возненавидела за это Иоанна и попросила своего любовника убить его. Но Антипа этого не сделал, испугавшись мщения от римлян. Однако, чтобы успокоить ее, он посадил Святого в тюрьму. Иродиаду это не удовлетворило, тем более что сам Ирод с удовольствием слушал наставления Иоанна и часто действовал по его словам

Через год Ирод праздновал свой день рождения. В честь этого события он устроил большой пир для офицеров, придворных и остальных служащих. Кроме этого, на пир пришла юная и красивая дочь Иродиады - Саломея. Девушка очаровала Ирода, станцевав для него танец. Тогда он пообещал ей все что угодно. Не знав, что ей нужно Саломея подошла и спросила свою мать: "О чем мне попросить?". Иродиада ответила: "попроси голову Иоанна Предтечи на блюде". Ирод исполнил свое обещание.

В этот день предписан строгий пост, чтобы напомнить нам о строгой жизни Святого Иоанна Крестителя, и, чтобы избежать излишеств Ирода, которые привели к такому ужасному греху. 11 сентября необходимо отказаться от молочных и мясных продуктов. Под запретом - алкоголь, в знак трезвости разума и тела.

По народным традициям, сегодня запрещено резать что-либо ножом. Особенно продукты похожие на форму головы. Так же нельзя есть красные продукты - которые похожи на кровь. Не желательно в этот день танцевать, чтобы не вспоминать из-за чего казнили Святого Иоанна.

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